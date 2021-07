Eine Glasarche hat auf dem Domplatz angelegt

Plus Auf dem Domplatz ist eine neue Kunstinstallation zu sehen: Die Glasarche soll auch ein Symbol für den Umgang mit der Schöpfung sein.

Seit ein paar Tagen schon liegt auf dem Domvorplatz ein gläsernes Schiff. Fünf Meter ist es lang und aus hunderten von Glasscheiben gebaut, die leicht grünlich schimmern. Optisch gehalten wird es von einer wuchtigen Hand aus Eichenholz. Bei einer Matinée vor dem Dom wurde diese Installation, die dem Bistum Augsburg angeboten worden war und die bis 9. August in Augsburg bleiben wird, eingeführt.