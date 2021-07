Kunstsammlungen Augsburg

Markus Mehr zeigt, wie mit Beton Zerstörung angemischt wird

Plus Der Klangkünstler Markus Mehr geht in der Ausstellung "Pressure" der Frage nach, wie die Menschheit mit ihrer großen Schöpfergabe aus dem Destruktiven herauskommt.

Von Sebastian Kraus

Den ersten Raum im Höhmannhaus mag Markus Mehr am liebsten. Man sitzt auf einem massiven Holzquader, umgeben von acht Stelen, auf denen aus Beton gegossene Musikboxen stehen. Aus diesen flüstert, rauscht und dröhnt die Soundplastik des Phonographen Mehr und wandert in einer Oktaphonie in wilden Fahrten um die Ohren der Besucher. Im nächsten Raum hängen die Boxen, konstruiert von Physiker Florian Jung, an der Wand wie eine gigantische Spinne, in einem weiteren spielen zwei Klangstelen die Stereoversion der Komposition aus Baustellengeräuschen und seismografischen Aufzeichnungen ab. Sie läuft in allen drei Räumen gleichzeitig und klingt an jeder Stelle der begehbaren Installation anders. Der Klang interagiert mit dem Gemäuer, die Räume interagieren untereinander. Die Besucher gehen durch ein klingendes Gemälde.

