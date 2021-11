Lebenslinien 2.0

12:00 Uhr

Assaf Levitin erfuhr erst durch die Erinnerungswerkstatt von seinen Augsburger Wurzeln

Plus Mit der Biografie Josef Zebraks hebt die Erinnerungswerkstatt den letzten Kantor der Synagoge Kriegshaber ins Licht. Sein Urenkel Assaf Levitin sagt: Dieses Wissen hat mich verändert."

Von Stefanie Schoene

Assaf Levitins Urgroßvater kam im Ersten Weltkrieg von Polen als Kriegsgefangener beim Augsburger „Schuhkönig“ August Wessels unter, die Nazis internierten ihn in Buchenwald und ermordeten ihn 1942 in der Erschießungsanlage Beerenburg bei Halle. Er hinterließ in Augsburg fünf Kinder. Ein Sohn, Ludwig, Großvater von Assaf Levitin, rettete sich nach Israel und baute dort sein Leben neu auf. Assaf Levitin erfuhr vom Urgroßvater in Augsburg, von seiner Tätigkeit als Kantor in der Synagoge Kriegshaber und von den Umständen seines Todes erst 2018 durch die Arbeit der Augsburger Erinnerungswerkstatt. Claudia Huber hatte die Geschichte recherchiert, ein Erinnerungsband für die Familie gestiftet, das heute vor der alten Synagoge in Kriegshaber steht.

