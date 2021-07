"Rotzbub" von Marcus H. Rosenmüller: Drastische Komik aus tiefster Provinz

Plus Marcus H. Rosenmüller präsentiert seinen„Rotzbub“ beim Augsburger Lechflimmern. Erstmals wagte er sich an einem Animationsfilm. Und erzählt eine brandaktuelle Geschichte.

Marcus H. Rosenmüller und Lechflimmern – das ist eine sehr spezielle Beziehung. Nicht genug, dass der urige bayerische Erfolgsregisseur im Plärrerbad seine besten Einspielergebnisse erzielte, hier feierte er auch Premieren vor dem größten Publikum. Das sollte bei „Rotzbub“, seinem neuen Film, nicht anders sein.