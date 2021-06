Leopold-Mozart-Violinwettbewerb

Leopold-Mozart-Violinwettbewerb: Unterschiedliches Echo auf Absage

Plus In der Musikszene gibt es unterschiedliche Reaktionen auf das Aus für den Augsburger Leopold-Mozart-Violinwettbewerb. Ersteht das Treffen internationaler Geiger gar wieder auf?

Von Stefan Dosch

Das Ende hat dann doch überrascht, in der Kompromisslosigkeit, mit der es zustande kam. Wie berichtet, wird es keinen Leopold-Mozart-Violinwettbewerb mehr in Augsburg geben. Nach zehn ausgerichteten Wettbewerben hat das Leopold-Mozart-Kuratorium, Veranstalter des alle drei Jahre stattfindenden Kräftemessens junger Geiger aus aller Welt, in der vorvergangenen Woche bekannt gegeben, keinen elften Violinwettbewerb mehr auszurichten. Als Grund nannte der Verein vor allem den finanziellen Kraftakt eines Etats von mindestens 500000 Euro, den mithilfe öffentlicher Mittel und Sponsorengelder in Zeiten von und nach Corona aufbringen zu können nicht mehr realistisch erscheine.

