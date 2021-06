Leopold-Mozart-Violinwettbewerb

06.06.2021

Musik-Wettbewerbe sind „aus der Zeit gefallen“

Plus Simon Pickel, Leiter des Mozartbüros, findet die Entscheidung des Leopold-Mozart-Kuratoriums "konsequent". Er stellt klar, warum die Stadt den Zuschuss gekürzt hat.

Von Richard Mayr

„Konsequent“ und „zeitgemäß“ nennt Simon Pickel, Leiter des Mozartbüros der Stadt Augsburg, die Entscheidung des Leopold-Mozart-Kuratoriums, den Leopold-Mozart-Violinwettbewerb künftig nicht mehr auszurichten. „Persönlich finde ich Musikwettbewerbe heute aus der Zeit gefallen“, sagt Pickel. Denn die Bedeutung, die junge Musiker solchen Wettbewerben einräumen, sei nicht mehr so hoch. „Junge Musiker machen das, was ihnen Spaß macht. Aber dazu gehört nicht diese künstliche Wettbewerbssituation mit einer Jury im Hintergrund.“ Am Dienstag hat das Leopold-Mozart-Kuratorium beschlossen, den Violinwettbewerb künftig nicht mehr auszurichten.

