Leopold Mozart trägt Sneaker

Coole Farben, coole Schuhe: Im schrillen, pinken Kostüm schlüpft Wolfgang Niederzoll im Jubiläumsjahr in die Rolle von Leopold Mozart.

Wenn Wolfgang Niederzoll seinen Gehrock anlegt, verwandelt er sich in Leopold. Der Rentner hat Freude daran, in diesem Aufzug durch Augsburg zu schreiten.

Von Stefanie Dürr

Elegant, vor allem aber extravagant schreitet Wolfgang Niederzoll durch die Stadt, die Hände in weißen Handschuhen, auf dem Kopf eine weiße Perücke, den Zopf gebunden mit einem knallig pinkfarbenen Haarband. „Du bist doch der Mozart, oder?“, fragt ein junger Mann, der in einem Café in der Bahnhofstraße sitzt. „Ja, aber der Leopold“, entgegnet Niederzoll und klopft ihm auf die Schulter. „Alter Schwede“, sagt der junge Mann und lacht.

Doch da ist Niederzoll schon wieder weitergezogen. Er grüßt die Menschen, die ihm in der Augsburger Fußgängerzone entgegenkommen, mit einem sympathischen Lächeln und verteilt Luftballons an Kinder. So mancher grüßt überrascht zurück, anderen ist der Mann im ungewöhnlichen pink-weißen Barockkostüm und den derben Sneakern nicht geheuer.

Das Kostüm fällt auf

Wolfgang Niederzoll ist Leopold Mozart – zumindest für das diesjährige Mozartfest, das am Samstag, 10. Mai, beginnt. Der Vater des großen Wolfgang Amadé wäre im November 300 Jahre alt geworden und steht deshalb noch mehr als sonst im Mittelpunkt der Veranstaltung. Als Symbolfigur ist der Rentner aus Königsbrunn auf Plakaten, Flyern und sogar einer Straßenbahn zu sehen. Sein Kostüm fällt auf, denn anstatt eines altertümlichen Ensembles trägt Niederzoll Gehrock, Pluderhose und Weste in Pink-Weiß sowie klobige Turnschuhe, die – genauso wie der Gehrock – noch dazu auf Knopfdruck leuchten.

„Coole Farben“, sagt ein als Harlekin verkleideter Straßenkünstler, mit dem Wolfgang Niederzoll spontan Fotos macht. Er deutet auf den auffälligen Gehrock. „Danke, mein Freund, dein Kostüm ist aber auch nicht schlecht“, sagt Leopold Mozart alias Niederzoll. Nachdem er dem Harlekin noch einen Kaffee spendiert hat – die Verkäuferin staunt nicht schlecht, als Mozart persönlich an der Theke steht –, eilt der Rentner schon zu den nächsten Passanten.

Der kleine Junge hält Sicherheitsabstand

Die junge Mutter schaut zuerst misstrauisch, als der 69-Jährige einen pinkfarbenen Luftballon aus seiner Gehrock-Tasche zaubert. „Ich bin der Leo, wie heißt denn du?“, fragt er den kleinen Jungen, der erst einmal sicheren Abstand hält. „Mohammed“, sagt seine Mutter, die Niederzolls auffällige Sneaker mit Perlen und dicker Sohle bewundert. „Coole Schuhe.“

Die Idee zum außergewöhnlichen Outfit stammt von der Augsburger Künstlerin Natalija Ribovic. Die auf den Stoff gedruckten Symbole – der Kopf von Leopold Mozart, die Zahl drei oder die Zirbelnuss – wurden speziell für das Mozartfest entworfen. „Mozartkugeln waren bisher mein einziger Berührungspunkt mit dieser Familie“, sagt Wolfgang Niederzoll, im normalen Leben ein ruhiger und gepflegter Herr mit markanter Brille, Sakko und Hemd.

Die Tochter hat ihm die Rolle verschafft

Doch wie kam der Rentner zu seiner Rolle? Tochter Raffaela Walcher hat sie ihm verschafft. Sie koordiniert das Projekt „300 Jahre Leopold Mozart“ und suchte für eine Bilderstrecke im Programmheft noch einen Mozart-Darsteller. „Da bin ich auf meinen Papa gekommen“, sagt Walcher und lacht.

Bereits bei der ersten Anprobe sei klar gewesen: Das passt. „Sobald man das Kostüm anzieht, ist man ein anderer Mensch“, sagt der 69-Jährige. Die Kleidung sei eine Mischung aus Modern und Alt, „aber nicht kitschig oder faschingsmäßig“. Vor allem jungen Leuten gefalle das schrille Outfit, einige würden sogar Selfies machen. Ältere Herrschaften seien erst etwas abgeschreckt. „Wenn sie meinen Vater dann aber kennenlernen, ändern sie häufig ihre Meinung“, sagt Walcher.

Übersicht über die Termine des Mozartfests

Eröffnungskonzert „Father and Son“ lautet der Titel. Christina Landshamer und die Akademie für Alte Musik Berlin eröffnen am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg das Mozartfest.

Die Schöpfung Il Giardino Armonico, der Chor des BR und Giovanni Antonini spielen Haydns „Die Schöpfung Hob. XXI:2“ am Montag, 13. Mai, um 19.30 Uhr in der ev. Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg.

Violinschule Mozart-Preisträgerin Isabelle Faust ist mit Bachs Partiten und Sonaten am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses zu hören.

Missa Solemnis Die Bayerische Kammerphilharmonie unter der Leitung von Alessandro de Marchi interpretiert Leopold Mozarts Missa Solemnis am Sonntag, 19. Mai, um 18 Uhr in St. Georg in Augsburg.

Kammermusik Sarah Christian, Jehye Lee, Jano Lisboa und Maximilian Hornung treten am Montag, 20. Mai, um 19.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal mit einem Mozart/Schubert-Programm auf.

Vollendung Zum letzten Konzert am Sonntag, 26. Mai, um 18.30 Uhr in ev. Heilig Kreuz ist die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit Beethoven/Tschaikowsky zu hören.

