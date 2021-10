Klüpfel und Kobr sind wieder mit Kluftinger auf Tournee

Plus Im Augsburger Spectrum präsentieren Volker Klüpfel und Michael Kobr ihren Roman "Funkenmord" wieder auf bewährte Weise - als Spektakel auch für die Lachmuskeln.

Am Tag der Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises wären Volker Klüpfel und Michael Kobr für die Stockholmer Akademie nicht erreichbar gewesen. Sie standen im Spectrum auf der Bühne, um unter dem Motto „Klufti isch back“ ihr „ältestes neues Buch“, den elften Kluftinger-Roman „Funkenmord“ vom Vorjahr, vorzustellen.