Lesungen unter Kastanien

Vier Mal kommt die Literatur im Biergarten

Regelmäßig wie das Sommergewitter kommt im August die Literatur im Biergarten. An vier Sonntagen hat die Buchhandlung am Obstmarkt Bier und Buch organisiert. Vom „Rückwärtswalzer“ und der bayerischen Rechtsgeschichte über Grammophonmusik bei Thomas Mann und Hermann Hesse bis hin zu einer Geschichte des Universums in 100 Sternen reicht die Bandbreite bei den Lesungen im Biergarten „Drei Königinnen“, Meister-Veits-Gäßchen 32, hinter der Fuggerei.

Vea Kaiser präsentiert ihren neuen Roman „Rückwärtswalzer“. Sie erzählt einen Roadtrip, drei Tanten und ein erfolgloser Jungschauspieler bringen den verstorbenen Onkel in einem Fiat Panda von Wien nach Montenegro. René Haderer und Tom Jahn steuern die passende Musik dazu bei.

Unter dem Motto „Ois was recht is!“ durchstreift BR-Moderator Gerald Huber unterhaltsam 15 Jahrhunderte bayerischer Rechtsgeschichte. Kongenial über- und untermalt vom Akkordeonspiel von Maria Reiter.

„Klingender Zauberberg, tanzender Steppenwolf“ heißt es bei Literaturplauderer Dirk Heißerer. Er bringt erneut das Grammophon bei Mann und Hesse zum Laufen.

Florian Freistetter schaut in den Weltraum. Der Wissenschaftsautor erklärt kurzweilig die Geschichte des Universums in 100 Sternen. Sie verraten, dass sich die Erde um die eigene Achse dreht und wie groß der Kosmos ist.

gibt es in der Buchhandlung am Obstmarkt, Tel. 0821/518804, www.buchhandlung-am-obstmarkt.de

