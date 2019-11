12.11.2019

Licht in die Motive der Mozarts

Der Augsburger Michael Lemster legt sein erstes Buch vor. Er erzählt in „Die Mozarts“ fast fünf Jahrhunderte Familiengeschichte. In den Stauden fing alles an.

Von Richard Mayr

Über fast fünf Jahrhunderte begleitet der Augsburger Michael Lemster in seinem ersten Buch die Familie Mozart – von ihren Anfängen in den Stauden, genauer in Heimberg. Von dort geht es weiter nach Leitershofen mit den Mozarts, Urkunden bezeugen diesen Weg. Im Dreißigjährigen Krieg kommen die Vorfahren Leopold Mozarts nach Augsburg, die Stadt, in der der Vater des Wunderkinds am 14. November 1719 in der heutigen Frauentorstraße 30 in Augsburg geboren wird. Die Familienchronik endet mit der letzten Nachfahrin Leopolds, die 1919 in Graz stirbt.

Im großen Leopold-Jubiläumsjahr hat Lemster es geschafft, sein erstes Buch zu veröffentlichen. Bücher spielten für ihn schon immer eine große Rolle. Er studierte Bibliotheks- und Kulturwissenschaften, arbeitete danach in der Verlagsbranche, kam 1998 nach Augsburg zum Weltbild-Verlag und ist seit 2010 selbstständig. Der Lebensmittelpunkt blieb Augsburg. Heute berät Lemster die Medienbranche, aber auch Handels- und Softwareunternehmen. Dann kam in den Augsburger Jahren ein neues Hobby hinzu – das Chorsingen. Seit 18 Jahren ist Lemster Mitglied bei Vocale Friedberg und sagt selbstbewusst: „Wir sind ein ambitionierter Chor mit anspruchsvoller A-Cappella-Musik.“ Und damit ist das musikalische Thema gesetzt.

Die Familiengeschichte der Mozarts von den Anfängen bis zum Ende

Was noch fehlt? Das verbindende Dritte. Die Idee, ein Buch zu schreiben, hat Lemster schon länger umgetrieben. Viele Jahre Erfahrung in der Verlagsbranche haben ihn allerdings dazu gebracht, nicht wie ein Idealist an die Sache heranzugehen und einfach draufloszuschreiben in der Hoffnung, dass sich schon ein Verlag finden wird. Lemster wählte den anderen Weg. Aus seiner Verlagszeit kannte er einen Agenten, zu dem er noch immer einen guten Draht hatte. Mit eben jenem versuchte er, ein erstes Projekt zu lancieren. „Das hat nicht geklappt“, sagt Lemster. Dann schlug er ein Buch zu Leopold Mozart im Jubiläumsjahr vor. Sein Agent riet Lemster, das Thema zu weiten, weil es kein Buch gebe, das die ganze Familiengeschichte von den Anfängen bis zum Ende erzähle. Genau damit bekamen sie beim Benevento-Verlag einen Zuschlag. Erst danach machte Lemster sich tatsächlich daran, sein Mozart-Buch zu schreiben.

Auf 380 Seiten erzählt er die Familiengeschichte, die natürlich dann am ausführlichsten ist, wenn es um Leopold Mozart und Wolfgang Amadeus Mozart geht. Das ist dem Ruhm der beiden geschuldet, aber auch dem Umstand, dass die Überlieferung dort am besten ausgeprägt ist. Je länger Lemster sich mit den Mozarts auseinandersetzte und sie zu verstehen versuchte, desto mehr fühlte er sich an seine Erfahrungen aus seiner Zeit in Afrika nach dem Studium erinnert. „Die Menschen dort sind anders, sie sind erheblich brutaler in der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen.“ Diese Rücksichtslosigkeit entdeckte er auch in den Charakteren, über die er nun schrieb.

Und: Lemster begann selbst zu staunen, wie sie es schafften, auch schweren Schicksalsschlägen zu trotzen. Etwa als Wolfgang Amadeus Mozart mit 21 Jahren in Paris als junger, aufstrebender Musiker scheiterte und nur auf verschlossene Türen stieß. Mit seiner Mutter war er in einer einfachen Unterkunft untergebracht, das Geld war knapp. Dann starb seine Mutter. Aber er sei daran nicht zerbrochen, habe einfach weitergemacht, erzählt Lemster. Mozart reiste zur Familie Weber und versuchte noch einmal, um Aloisia, die Schwester seiner künftigen Frau Constanze, zu werben.

In seinem Buch nähert sich Lemster den Mozarts nicht musikalisch, er sei kein Musikwissenschaftler. Was ihn vielmehr interessiert habe, waren die Beweggründe seiner Protagonisten, die er zu verstehen versuchte: Vater Leopold als Familienoberhaupt unterwegs durch ganz Europa mit seinen Wunderkindern, später Wolfgang, der sich zusehends emanzipiert. Das, was nicht zu belegen ist, füllt Lemster mit Analogieschlüssen. Und er hat sich rückversichert. „Sie werden keine Fehler finden“, ist er sich sicher. Dafür hat er sein Manuskript vor der Drucklegung einem Mozartforscher zur Durchsicht gegeben und dessen Einwände berücksichtigt.

Michael Lemster: Die Mozarts. Geschichte einer Familie; Benevento, 384 Seiten, 24 Euro

