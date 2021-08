Literatur

vor 2 Min.

Augsburger Autorin lotet totalen Stillstand literarisch aus

Plus Christina Walker legt ihren ersten Roman "Auto" vor. Es geht darin um einen Wagen, der nicht mehr bewegt wird, und einen Mann, der aus seinem Leben aussteigt.

Von Gerlinde Knoller

Auf dem Buchcover laufen Ameisen zusammen, auf ein schwarzes Loch zu. Wer in den Roman „Auto“ der Augsburger Autorin Christina Walker hineinliest, erfährt bald, dass es die Ameisen sind, die im Garagenhof an einer „aufgeplatzten Blechwüste“ als Kolonne hinaufwandern und in einem Loch neben der Garage verschwinden. Zu solchen Betrachtungen hat Vertreter Busch, die Hauptfigur im Roman, jetzt Zeit. Er hat gekündigt und ist in seinen alten Mercedes im Hof eingezogen – eine Form des radikalen Stillstands – zur Irritation seiner Frau Susanne und seines zehnjährigen Sohnes Matti, die oben, im Haus wohnen. Einen spannenden Gedanken hat Christina Walker in ihrem Roman entfaltet: Ist es überhaupt möglich, dem Getriebe der Welt heute zu entkommen und sein Leben zu entschleunigen, wenn’s sein muss total?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen