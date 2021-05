Literatur

Wie Heinrich Mann die Theater-Provinz in Augsburg fand

Plus Warum kam der Schriftsteller Heinrich Mann nach Augsburg, als er für „Der Untertan“ die Umstände einer zur Lächerlichkeit neigenden Bühnenaufführung recherchierte?

Von Rüdiger Heinze

Äußerungen, die Augsburg oder Teile Augsburgs gewissermaßen als einen Ort des Schreckens, als eine Art Vorhölle beschreiben – solche Äußerungen sind nachweisbar. Am bekanntesten wohl dürfte des Zirkusdirektors Caribaldi Qual sein, „morgen in Augsburg“ sein zu müssen, „in diesem muffigen verabscheuungswürdigen Nest, in dieser Lechkloake“. Nachzulesen in Thomas Bernhards Komödie „Die Macht der Gewohnheit“. Dort stolpert man alle Nas’ lang über die schmerzhafteste aller Foltermethoden: „Morgen Augsburg“. Während aber Caribaldis Schrecken fiktiv ist und statt Augsburg zunächst Regensburg – quasi die Donaukloake – bei Thomas Bernhard im Spiel war, gibt es – wie jetzt ausführlich nachzulesen – auch noch ein anderes „Morgen Augsburg“, das tatsächlich am Ruf der Stadt erheblich kratzt, insbesondere am Ruf seines Theaters.

