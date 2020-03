09:18 Uhr

Literaturabend statt Buchmesse: Ingo Schulze spricht über sein neues Werk

Beim Literaturabend in der Augsburger Stadtbibliothek sprach Ingo Schulze mit Kulturredakteur Wolfgang Schütz über sein neues Buch.

"Die ehrenwerten Mörder" - so lautet der Titel des neuen Buches von Ingo Schulz. Auf unserem Literaturabend in der Stadtbibliothek hat er darüber gesprochen.

Von Stefanie Schoene

Mit etwa 240 Zuschauern ging am Samstag der Literaturabend der Augsburger Allgemeinen und der Buchhandlung am Obstmarkt in seine siebte Runde. Ingo Schulze, Gewinner des Brechtpreises 2013, und sein druckfrischer Roman „Die ehrenwerten Mörder“, waren die Stars des Abends. Die Zuhörer der ausverkauften Stadtbücherei verfolgten ein launiges, auch intimes Gespräch zwischen Wolfgang Schütz, Kulturredakteur der Augsburger Allgemeinen, und dem renommierten Schriftsteller.

Ingo Schulzes Werk ist für den Leipziger Buchpreis nominiert

Sein Werk ist für den Leipziger Buchpreis in der Sparte Belletristik nominiert. Dass die Buchmesse, die am 12. März starten sollte, wegen des grassierenden Coronavirus‘ abgesagt ist, die roten Teppich und die Gala der Preisverleihung fehlen werden, machte dem Augsburger Gast nicht zu schaffen. Er hatte den Preis 2007 bereits gewonnen und sagt: „Es ist nicht schön, wenn Sie aufstehen müssen, und alle anderen bleiben sitzen.“ Er ist einer, der das Scheinwerferlicht nicht scheut, aber auch gut ohne leben und erzählen kann.

Die Zuschauer erfuhren, dass seine Frau Pfälzerin, also ein Wessi ist, und er von Glück sagen könne, dass er für die Professorin im letzten Sommer zwei Monate lang „den Koffer tragen“ musste. Sonst wäre dieses Werk Schulzes, der schon 2013 den Brechtpreis der Stadt Augsburg erhielt, zur Buchmesse – und damit auch zur Augsburger Lesung - nicht fertig geworden.

