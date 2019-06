07:00 Uhr

"Los Molineros" sind eine echte „Telefonbuch-Band“

Saxofonist Jan Kiesewetter hat vor einem Jahr ein Jazzensemble gegründet. „Los Molineros“ treten monatlich als Haus-Band des Kulturhauses Kresslesmühle auf.

Von Oliver Wolff

Nein, sie kommen nicht aus Spanien, auch wenn es ihr Bandname vermuten lässt. Der Name wurde dennoch nicht willkürlich gewählt. „Los Molineros“ (übersetzt: die Müller) bilden ein Augsburger Jazzquartett, welches es erst seit einem Jahr gibt. Eigentlich sind die Musiker um den Saxofonisten Jan Kiesewetter in der Jazzszene länger bekannt. Jahrelang haben sie im ehemaligen Hempels in der Altstadt sonntags beim Jazz-Tatort gespielt, damals unter keinem Bandnamen. „Als das geschlossen wurde, waren wir auf der Suche nach einem neuen Ort“, sagt Kiesewetter. Beim Kulturhaus Kresslesmühle sind sie fündig geworden, haben bereits vor den umfassenden Sanierungsarbeiten ein paar Konzerte gegeben.

Nun steht die Mühle unmittelbar vor der offiziellen Eröffnung. Und mit ihr sind die „Molineros“ zurück. Sie gelten als Haus- und Hofband beim Kulturhaus, werden zukünftig jeden ersten Donnerstag im Monat einen Gig spielen. Am Donnerstagabend gab es von ihnen in der Kresslesmühle bereits eine Kostprobe. Dass nur wenige Zuschauer kamen, lag wohl nicht nur daran, dass die Band noch relativ unbekannt ist. Die Umbaumaßnahmen sind in den letzten Zügen, das Café „Dreizehn“ hat auch noch nicht eröffnet. Der Boden ist verstaubt, es riecht nach neuer Farbe. Die Kresslesmühle hat einen Aufzug bekommen, wo zuvor die Toiletten waren. Diese sind nach oben in den ersten Stock gewandert. Im Saal selbst hat sich nicht allzu viel getan. Der familiäre Charme der Kleinkunstbühne ist erhalten geblieben.

Eine kunterbunte Mischung

Die Band selbst überzeugt bei ihrem Auftritt mit selbst komponierten Stücken. Jedes Bandmitglied lässt seine Vorlieben einfließen, sagt Schlagzeuger Tilman Herpichböhm. „Ich bin mit Jan Kiesewetter zur Schule gegangen.“ Die anderen Bandmitglieder, Pianist Tom Jahn und Kontrabassist Bernhard Funk, kennen die beiden schon länger.

Irgendwann haben sie sich zusammengerufen, um eine Band zu gründen. Eine echte „Telefonbuch-Band“, wie sie der Drummer nennt. Die Musik ist kunterbunt gemischt – Vielfalt ist das Markenzeichen. Die Jazz-Kompositionen entstehen in einer Fusion aus Old School, Minimal und Techno-Pop, haben aber auch experimentelle Einflüsse. So wird das Publikum mit eingebunden, um den Gesang zu übernehmen. Oder ein quietschender Hundeknochen wird zum Musikinstrument umfunktioniert. Bei ihren Improvisationen merkt man, dass sie ein eingeschworenes Team sind.

Am Samstag, 15. Juni, ist um 20 Uhr die Eröffnungsfeier „Sause nach der Pause“ in der Mühle. Unter anderem stehen die „Molineros“ auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.

