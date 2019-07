vor 6 Min.

Magie und Tücke des Raums

Festkonzert zu 1000 Jahre St. Moritz

Von Daniela Tiggemann

Im üppigen Festprogramm zum 1000-Jahre-Jubiläum der Moritzkirche erinnert sich die City-Kirche auch an die jüngere Geschichte. Gerade sechs Jahre ist es her, dass der modernisierte Kirchenraum mit seinem radikalen Lichtkonzept wiedereröffnet wurde. Der damals uraufgeführte Hymnus „Urbs Jerusalem beata“ des lettischen Komponisten Rihards Dubra stand auch beim Festkonzert am Sonntag im Mittelpunkt eines beeindruckenden Musikprogramms, das großen Zuspruch beim Publikum fand.

Auch sechs Jahre nach der Neugestaltung fasziniert die klare Ausstrahlung des hellen, hohen Raums, der zur inspirierenden Einkehr einlädt. Aber: Noch immer bietet die Kirche mehr für das lichttrunkene Auge als für das Ohr. Denn die Akustik leidet an den leeren Wänden, Töne überlagern sich, während sie von den Wänden widerhallen. Damit bleibt eine gewisse Unzufriedenheit beim Zuhörer.

An den Musikern und dem Collegium St. Moritz lag es am Sonntag nicht, auch nicht an den anspruchsvollen spirituellen Sätzen aus dem 20. Jahrhundert, die Stefan Saule ausgesucht hatte. Der Chor überzeugte selbst summend mit vollem Gesamtklang beim „Panis angelicus“ von Rihards Dubra, das vom Eingangsbereich her gesungen wurde. Selbst dynamische Feinheiten waren hier zu hören, Ruhe und geradezu magische Raumwirkung flossen hier noch zusammen.

Dann der Wechsel in den akustisch schwierigen Chorraum mit dem Auftragswerk von 2013 „Urbs Jerusalem beata“. In Dubras von der Gregorianik inspirierter Verherrlichung Jerusalems konnte man im sechsstimmigen Chor ätherisch hohe Soprane neben starken Männerlinien gerade noch erkennen, strukturiert von mächtigen Glockenklängen (Raimund Martin und Stefan Blum am Schlagwerk). Das grandiose Sopransaxofon von Christian Elin aber war unter den Tutti-Klängen kaum zu finden. Glücklicherweise hatte der vielseitige Künstler noch zwei eigene Solo-Kompositionen mitgebracht, „Cycles“ und „Prelude and Hymn“. Langsam von hinten durch die Kirche schreitend umging er die Tücken des Raums. Seine Arabesken und meditativ-musikalischen rotierenden Bewegungen auf dem Sopransaxofon hatten dank kreisender Zirkularatmung hypnotische Kraft – und provozierten spontanen Applaus beim verzauberten Publikum in der voll besetzten Kirche.

Auch Organist Harald Geerkens hatte ein glückliches Händchen mit der Entscheidung, Messiaens „Majesté du Christ demandant sa gloire à son père“ sehr seelenvoll getragen vorne auf der Chororgel zu spielen. Damit ermöglichte er es, dem Klang nachzuspüren, wie es auch Christian Elin anbot. So bleibt als Resümee, dass Musik und Raum die Sehnsucht des Menschen nicht unbedingt voll befriedigen müssen, um spirituelle Magie zu entfalten.

Themen Folgen