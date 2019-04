vor 57 Min.

Magische Momente

In packenden Konzerten zeigt sich, welche große Vielfalt der Klänge die klassische Gitarre hervorzaubern kann.

Von Gerlinde Knoller

Von ihm gibt es kaum eine Spur im Internet – kein Youtube-Video, kein Hinweis auf CD-Einspielungen, keine Kritiken. Und doch: Wer einmal das Gitarrenspiel des Kroaten Robert Belinic gehört hat, dem wird sich sein Name einprägen. Die Chance dazu hatten die Zuhörer beim 8. Gitarrenfestival Augsburg, zu dem die Organisatoren Dimitri Lavrentiev und Takeo Sato, beides Dozenten für klassische Gitarre am Leopold-Mozart-Zentrum, am Wochenende eingeladen hatten. Das bestens besuchte Konzert von Robert Belinic in der Stadtbücherei war einer der Höhepunkte.

Robert Belinic gelang es, magische Momente zu erschaffen. Gemeint sind damit jene Momente, in denen das Publikum den Atem anhält, weil eine Spannung im Raum liegt, die einzig und allein von der Musik getragen und gehalten ist. Robert Belinic stimmte die ersten Takte von Johann Sebastian Bachs Suite in c-Moll BWV 997 an, schon hatte er sein Publikum an sich gefesselt – und das blieb so die ganzen fünf Sätze hindurch, die nun folgen sollten. Hingebungsvoll, beseelt war sein Spiel. Belinic spielte Bach in einer Ruhe, die in die Tiefe führte, intensiv und zurückhaltend zugleich. Er durchdrang diese Musik ganz, verschmolz mit ihr.

Gitarre verleiht einen anderen Klang

Bach hat diese Suite ursprünglich für das Lautenklavier komponiert, die Gitarre sollte sich in ihrer heutigen Form erst ab dem 19. Jahrhundert entfalten. An diesen vier Festival-Tagen zeigte sich in diesem Jahr in besonderer Weise, dass Kompositionen, die ursprünglich für eine andere Besetzung geschrieben wurden, sei es für Orchester, sei es für Streicher, sei es für Cembalo, durch die klassische Gitarre einen ganz neuen, im Kern jedoch vertrauten Klang bekommen.

Das Amadeus Guitar Duo mit Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff bewies dies bei seinem Konzert im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, bei dem die Musiker unter anderem eine Suite von Georg Friedrich Händel und drei Sätze aus einem Lautenkonzert von Antonio Vivaldi darboten. Letzteres ist ursprünglich für Mandoline und Orchester geschrieben. „Ich bin jetzt das ganze Orchester“, meinte Thomas Kirchhoff augenzwinkernd. Und man nahm es ihm ab, so vielstimmig unterlegte er das Gitarren-Solospiel seiner Partnerin Dale Kavanagh.

Ein weiter Bogen bis ins Heute

Den Eindruck, hier spiele ein ganzes Orchester, hinterließ auch das Alegrías Guitar Trio bei seinem Eröffnungskonzert im voll besetzten Parktheater. Hier waren Dimitri Lavrentiev, Takeo Sato und Klaus Wladar zu hören. Ausschnitte aus Peter Iljitsch Tschaikowskis Nussknacker-Ballett bezauberten genauso wie etwa ein heiteres Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart.

Neuauflagen für die klassische Gitarre sind bei Weitem nicht alles. Alle Künstler spannten einen weiten Bogen bis ins Heute, präsentierten Kompositionen, die allein diesem Instrument zugeschrieben sind, mit einer Vielfalt an Elementen, bei denen auch der Tango, der Jazz und Rockiges nicht fehlen durften. Am deutlichsten zog diesen Bogen in die Gegenwart wieder Robert Belinic mit einer Sonate für Sologitarre des Zeitgenossen Nikita Arnoldovich Koshkin – eine ganze Konzerthälfte lang herrlich atonal, herausfordernd, packend.

