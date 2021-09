Als Sibylla bei Jakob Fugger unter die Haube kam

Plus Die Schau „Stiften gehen!“ zeigt das Hochzeitsbildnis von Hans Burgkmair dem Älteren. Die Verbindung war eine Win-win-Entscheidung für die Eheleute. Doch war auch Liebe im Spiel?

Die jüngste Ausstellung „Stiften gehen!“ im Maximilianmuseum zu besuchen, lohnt aus vier übergeordneten Gründen: Sie beleuchtet Lokalgeschichte ebenso wie städtische Sozialpolitik; und dazu bietet sie noch kulturhistorische Einordnung, nämlich anhand bedeutender kunstgeschichtlicher Beispiele.