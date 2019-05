vor 19 Min.

Mit Bratsche und Akkordeon

Das Duo2KW bietet mit ungewöhnlichen Instrumenten Hochleistungssport.

Von Oliver Wolff

Bei zeitgenössischer Musik kann man sich immer auf Überraschungen gefasst machen – wie jetzt im Abraxas bei einem Konzert des „Duo2KW“. So nennen sich die Münchner Klaus-Peter Werani und Kai Wangler, die vor neun Jahren als Bratschen-Akkordeon-Duo zusammenfanden. Da diese Kombination selbst in der Neuen Musik ziemlich ungewöhnlich ist, vergaben die beiden Kompositionsaufträge für ihr Instrumentarium. Diese und schon bestehende Werke präsentierten die Musiker am Samstagabend im Kulturhaus Abraxas.

Die Original-Filmmusik ist kaum zu erkennen

Das erste Stück, „Titty Twister“ (2009) von Nicolaus A. Huber basiert auf einer Filmszene aus „From Dusk Till Dawn“. In seinem Werk zieht Komponist Huber den „filmischen Klim Bim“ ab, wie er es in der Werkbeschreibung nennt. Heraus kommt ein diffuser Instrumentendialog, bei dem sich Parallelen zur Originalmusik nur erahnen lassen.

In Harald Lillmeyers Uraufführung „Balanced relation“ geht es schematischer zu. Von getragen bis hektisch, von colla parte bis kontrapunktisch: Das Werk enthält zwölf Episoden, die kommentierend vorgetragen werden. Diese und folgende Aufführungen sind ein Unikum, denn Tempo, Dynamik und Verfremdung des Notierten sind den Interpreten überlassen.

Die „Knochentänze“ (2008) von Sidney Corbett sind als modernes Requiem zu verstehen. „Das Werk ist der Versuch, sich in Klarheit zu üben und auf alles nicht unbedingt Notwendige in der Musik zu verzichten“, schreibt der Komponist. Dabei entsteht eine melancholische Mehrtonalität, gepaart mit Aspekten der Minimal Music.

Komponist Stefan Prins setzt in seinem Stück „Erosie“ (2005) auf eine elektronische Verstärkung der Instrumente. Diese ist nötig, um die teilweise unscheinbaren Geräusche, welche die Instrumentalisten erzeugen, zu transportieren. Ein Klang-Experiment der besonderen Art.

Klaus-Peter Werani zeigt in seinem Stück „Schattenraum“ (2008), dass er nicht nur ein ausgezeichneter Interpret Neuer Musik ist. Auch seine kompositorischen Fähigkeiten stehen in nichts nach. Die zwei tiefsten Saiten der Viola sind hier um eine große Terz tiefer gestimmt. Zusammen mit dem Akkordeon ertönt ein dunkles, tiefes Klanggebilde. Nach einem Solo-Rezitativ der Bratsche kommt eine weitere Besonderheit zum Vorschein: Kai Wangler wechselt das Instrument. Nun folgt eine schattenhafte Textur des vorherigen monströsen Sounds. Das neue Akkordeon ist manipuliert, es ertönen quietschende, trötende und pfeifende Geräusche, während die Viola in gewohnter Weise kommentiert.

Ein spannender Abend, bei dem aber nicht die Kompositionen, sondern die Instrumentalisten abschließende Worte verdienen. Denn das, was Werani und Wangler in eineinhalb Stunden ohne Pause abspulen, ist nicht nur Kunst. Das ist Hochleistungssport.

