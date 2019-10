20:00 Uhr

Mit Charlie Chaplin ein Voll-ins-Herz-Treffer

Ein Musical beschäftigt sich mit dem Leben des Komikers und gastierte nun im Parktheater in Augsburg.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Wer kennt ihn nicht, den wunderbar melancholischen kleinen Filmhelden mit Spazierstock, Melone, Schnurrbart, Wackelgang in weiten Hosen und ausgetretenen Schuhen, der Tramp: „Modern Times“, „Lichter der Großstadt“, „Goldrausch“ oder „Der große Diktator“ – alles Klassiker der Filmgeschichte. Charlie Chaplin selbst, der 1889 in London zur Welt und erst 1914 in die Staaten kam, lamentierte damals schon, dass „alle so sein wollen wie ich“ . Was freilich nicht sein gar nicht so glorreiches Leben vor dem Ruhm und im Privaten meint …

Auch das aber wird nun von einem berührendes Biopic beleuchtet, das am Freitag im Gögginger Parktheater zu Gast war. „Chaplin – Das Musical“ von Christopher Curtis kam 2010 bereits in den USA auf die Bühne und wurde jüngst durch die internationale Produktionsfirma „Frank Serr Showservice“ ohne Abstriche (wenngleich mit Orchesterplayback) ins Deutsche übertragen. Dass Felix Löwy, der als Regisseur und musikalischer Leiter engagiert wurde, über eine weitreichende Musicalexpertise verfügt, machte das ebenso tempo- wie geistreiche Stück schnell deutlich, das zu Recht mit euphorischem Beifall verabschiedet wurde. Alle Komponenten, die dieses Genre benötigt, wurden bestens bedient – flott die Charleston zitierende Choreografie, authentisch die Kostüme, atmosphärisch packend das Bühnenbild mit tollen Lichteffekten, emotional die Songs, die die Charaktere rasch definierte!

Es beeindruckte nicht allein der spannungsreiche Plot, der prägnante Stationen des arbeitsintensiven Lebens des einzigartigen Komikers und revolutionären Filmemachers mit raffiniert eingewobenen Originalfilmsequenzen auf die Bühne stellt. Insbesondere punktete dieses insgesamt fantastische, tänzerisch wie darstellerisch präsente und stimmlich teils herausragende Musical-Ensemble. Neben Bas Timmers als facettenreichem Chaplin fiel insbesondere Marie-Louise van Kisfeld als skrupellose Klatschkolumnistin Hedda Hopper sowie Lasarah Sattler in der Rolle der liebenden Gattin Nr. 4 mit herzzerreißendem Sopran und Franziska Lißmeier als Mutter Hannah auf. Ein mit leichter Hand sehr fein inszenierter Voll-ins-Herz-Treffer!

