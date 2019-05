02.05.2019

Mit Jazz in den Mai

13 Bands in den Lokalen der Altstadt

Von Oliver Wolff

Die Augsburger Jazzszene ist schon am Abend vor dem 1. Mai in Feiertagsstimmung. Denn da findet seit fünf Jahren, veranstaltet vom Jazzclub in Zusammenarbeit mit dem Altstadtverein, die Jazz-Freinacht statt. Über zu wenig Besucher konnten sich die Veranstalter auch diesmal nicht beklagen, als 13 Bands in 13 verschiedenen Lokalen der Altstadt ihre Konzerte gaben. Einziger Haken bei der Sache: Alle 13 Bands zu sehen ist kaum möglich, es sei denn, man springt permanent von Bar zu Bar.

Eines der Highlights war die Augsburger Gruppe Jazzpack, die im Jazzclub spielte. In der Besetzung von Tenor-Sax, Alt-Sax, Gitarre, E-Bass und Drums zeigte das Quintett seine Liebe zum Modern Jazz der 50er und 60er Jahre. Mit der „Nostalgia in Times Square“ von Charles Mingus eröffneten die fünf ihre erste Runde.

Ebenfalls ein Publikumsmagnet war Matthias Bublaths Eight Cylinder Trio im Annahof. Normalerweise tritt der Münchner Pianist und Organist mit seiner Big Band auf. Aber auch in reduzierter Dreier-Besetzung mit E-Piano beziehungsweise Hammond Orgel, E-Bass und Schlagzeug sind seine fetzigen Kompositionen und Arrangements ein Hörgenuss. Eine spannende Mischung aus Funk, Soul, Blues und Latin Jazz – mit rasanten und virtuosen Improvisationen.

Im Weißen Hasen (Capitol) spielte Ersin Erkans Paradiso Quartett ft. Selma Budanaz-Saxon. Die Gruppe, bestehend aus Gitarre, Querflöte, Bass und Schlagzeug, ist in der Region verwurzelt. Gespielt wurden eher unbekannte Soul-Stücke aus dem amerikanischen und türkischen Kulturkreis.

Im Altstadt Café spielte das Trio Jojo – Guitar & Vibes berauschenden Bebop. Das Kontrabass-Gitarren-Duo Ochsenbauer & Jung war in der Ansprechbar zugange und interpretierte Jazz-Arrangements von Klavierstücken – lockerer Blues mit einem Hauch von Gypsy. Das machte Vorfreude auf die Jazz-Freinacht im nächsten Jahr.

