Mit allen Farben und Facetten

Plus „Heimat.Land“ heißt die aktuelle Ausstellung von Jan Walter Junghanss. Mit viel Liebe zum Detail stellt er auf seinen Bildern das Dorfleben in der Augsburger Region dar.

In der Dorfmitte steht dieses alte Bauernhaus. Es ist ein großes Haus mit grünen Fensterläden und einer gelben Fassade, die vermischt ist mit einem bisschen Grau. Schatten werfen nur die großen Büsche, die entlang der Hauswand wachsen. Die Blumen im Vorgarten blühen. Ein paar Wolken ziehen vorüber.

„Es gibt Motive, die sollte man, wenn man ein Maler ist, malen“, sagt der Künstler Jan Walter Junghanss. Und wenn man das Motiv nur von der Hauptstraße aus malen könne, „dann ist das halt so“. Das alte Bauernhaus mit den grünen Fensterläden war so ein Fall. Junghanss stellte sich mit seiner Staffelei, seinen Ölfarben und Pinseln, seinem Terpentin und Lumpen an die viel befahrene Straße und fing an zu malen. Erst nur ein paar Striche und dann immer mehr. Nach einigen Stunden zeichneten sich die Dachfläche mit den beiden alten Schornsteinen ab, die Äste der Büsche im Vordergrund und die einzelnen Latten in der Holztür. Junghanss kam noch viele Male an diese Stelle zu dem alten Bauernhaus, um die Details festzuhalten. Bis er vollkommen zufrieden war mit seinem Bild, das nun in der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld hängt. „Heimat.Land“ heißt die Ausstellung, die seine Bilder der vergangenen fünf Jahre zeigt.

Manchmal muss er lange für das perfekte Bild suchen

Felder, Alleen und Bäume sind auf den Bildern zu sehen, die Junghanss dem Augsburger Land widmet – seiner Heimat, wie er sagt. Auch Kühe, Traktoren, Ställe und Bauernhäuser sind auf den Ölbildern festgehalten. „Es ist die Dorfwelt, die mich erfüllt“, sagt der Maler, der ursprünglich in Sachsen geboren wurde. Seine Motive seien gar nicht so alltäglich. „Ich muss manchmal lange suchen, um das perfekte Bild zu finden“, sagt er. Junghanss fährt los, gezielt zu einer Stelle und landet dann doch ganz woanders. Mit seinen Motivsuchern stapft er über Felder und Wiesen, schaut, läuft weiter. Und dann, wenn alles passt, dann beginnt er zu malen – an Ort und Stelle. Statt im Atelier arbeitet er auf offenem Feld, bringt das Original auf die Leinwand und verwächst während des Malens mit dem Ort. „Nach fünf Stunden sind schon mal meine Finger eingefroren“, sagt Junghanss, der Kunsterziehung studierte.

„Novembertag“ heißt ein Bild, das Junghanss 2017 malte. Die Farben sind dick aufgetragen, scheinen über die Leinwand zu fließen. Das grüne Feld durchmischt mit Wellen des Schlamms: Fast schon ungestüm erscheint die Landschaft. Daraus erheben sich wie Felsen in der Brandung zwei Sträucher. Dann ist da wieder diese Klarheit. „Hofansicht mit Fendt Farmer im Winter“: Ein Traktor steht auf einem Hof. Das Reifenprofil ist gut zu erkennen, ebenso ihr Abdruck im Schnee. „Bei solchen Bildern gehe ich genau vor. Denn wenn ein Detail nicht stimmt, fällt das auf“, sagt Junghanss.

Der Künstler interessiert sich auch für die Landwirtschaft

Der Maler möchte seine Arbeit nicht missen, auch wenn er während des Schaffens auch an die Grenzen seiner Belastbarkeit komme. „Bei Kühen beispielsweise“, sagt er. Will man sie liegend malen, stehen sie, möchte man sie stehend malen, liegen sie wieder. Aber wenn das Bild erst einmal fertig sei, dann mache das glücklich. Junghanss malt nicht nur, er interessiert sich – für die Landwirtschaft und dafür, wie die Menschen leben. „Ich finde es toll, hier noch traditionelle Landwirtschaft erleben zu dürfen“, sagt er. Mit seiner Kunst überrasche sich Junghanss gerne selbst. „Die Bilder geben mir etwas Geborgenes.“ Das ist auch der Effekt, den er sich bei seinen Betrachtern wünscht. Sie sollen gemüthaft verankert werden. Bei Junghanss selbst hängen zwei Bilder mit Kühen in der Küche. „Und wenn ich das dann betrachte, denke ich mir: Es ist schön hier.“

Ausstellung im Museum Oberschönenfeld bis zum 6. Januar 2020. An allen Feiertagen und Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet.