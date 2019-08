vor 5 Min.

Mit einem Liederabend zum Erfolg

Carolin Knoth macht seit ihrer Kindheit Musik. Jetzt greift sie als Musikerin an, verzichtete aber auf ein Musikstudium

Von Oliver Wolff

Für Carolin Knoth ist die Musik ein fester Bestandteil in ihrem Leben. Und nicht nur das: Auf der Bühne wird die 25-Jährige zur Rampensau. „Ich möchte die Leute zum Lachen bringen.“ Sie singt unter anderem in der Bierzelt-Band Get That etwa am Friedberger Volksfest. Doch Knoth macht nicht allein Unterhaltungsmusik.

Gerade plant sie einen Liederabend. Das Ensemble dafür hat die Sängerin selbst zusammengestellt. Der „Music Cocktail“ findet am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr im Kulturhaus Abraxas statt. Das Besondere daran: Die Augsburger Band besteht aus Profis und Semi-profis. Verstärkt wird das junge Ensemble unter anderem mit dem Gitarristen Matthias Semmler, der bereits mit den Augsburger Philharmonikern aufgetreten ist und auch bei der bekannten Augsburger Rockband Dein Ernst mitspielt.

„Nicht nur studierte Musiker gehören auf die Bühne“, findet die 25-Jährige. Sie selbst mache seit ihrer Kindheit Musik, hatte Gesangs- und Instrumentalunterricht. Sie ist davon überzeugt, dass es „nicht wichtig ist, welche Ausbildung man hat“. Sie selbst sei Amateurmusikerin aus Leidenschaft, wobei das Wort Amateur eigentlich fehl am Platz ist. Denn Carolin Knoth verdient ihren Lebensunterhalt mit der Musik.

Eigentlich wollte die junge Musikerin höher hinaus und Musical studieren. Den Studienplatz hätte sie bereits gehabt. Doch sie erfuhr aus ihrem privaten Umfeld zu wenig Unterstützung, wie sie erzählt. „Jeder hat mir gesagt, das ist brotlose Kunst.“ Nun, ein paar Jahre später, nimmt Carolin Knoth das Heft selbst in die Hand und möchte sich und den anderen das Gegenteil beweisen. Den Liederabend samt Saalmiete finanziert die 25-Jährige selbst. Sollte das Konzert ein Erfolg werden, könne sie sich vorstellen, mit dem Programm auf Tour zu gehen.

„Ich gehöre einfach auf die Bühne, dort bin ich zu Hause“, erzählt die ausgebildete Sport- und Gesundheitstrainerin. Als es mit ihrem Musicalstudium nicht geklappt hatte, arbeitete Knoth am damaligen Stadttheater als Statistin. „So konnte ich mir meinen Traum wenigstens ein bisschen erfüllen.“ Letztes Jahr stand die Sängerin ebenfalls auf großer Bühne. Beim Amateur-Musical „Atlantis“, das im November 2018 im Kongress am Park aufgeführt wurde, sang Knoth die Hauptrolle.

Für den kommenden Liederabend hat die Sängerin sich ein buntes Programm ausgedacht. „Wir spielen eine Mischung aus Musical, Chansons und Filmmusik.“ Exklusive Arrangements der Evergreens habe Bandmitglied und Pianist Tyron Kretzschmar, der in Würzburg Musik studiert, extra für die Besetzung – bestehend aus Gesang, Klavier, Keyboard, Trompete, Cello, Gitarre, Bass und Schlagzeug – geschrieben. Knoth selbst wird ebenfalls auf ihrem Saxofon spielen. „Die Zuschauer werden in einer lockeren Atmosphäre Spaß haben“, lautet ihr Vorhaben. Insgesamt gebe es in der Augsburger Konzertlandschaft zu wenige vergleichbare Angebote.

Themen Folgen