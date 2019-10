18:00 Uhr

Mit viel Verve und Charme

Die „All Swing Big Band“ gibt zu ihrem 30-Jährigen ein besonders Konzert. Es darf dabei getanzt werden

Von Oliver Wolff

Der Posaunist Harald Bschorr lebt gewissermaßen in zwei Welten: zum einen in der Welt der klassischen Musik. Seit 26 Jahren ist Bschorr Dozent an der Musikhochschule Nürnberg und seit 21 Jahren Solo-Posaunist bei der Staatsphilharmonie Nürnberg. Als Gast-Orchesterspieler steht er auf den großen nationalen sowie internationalen Bühnen. Aber der gebürtige Augsburger hat auch ein Faible für den Jazz – besonders für den Stil der 20er bis 40er Jahre.

Zusammen mit musikbegeisterten Freunden und Lehrern aus seiner Schulzeit am Gymnasium Wertingen gründete Bschorr die „All Swing Big Band“, die heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Für diesen Anlass findet am Samstag, 26. Oktober, das Konzert „Let´s Dance“ im Ballroom des Hotels Drei Mohren statt. Die Atmosphäre dort passe genau zur Tradition der früheren Jazzbands, so Bschorr.

Arrangements, die dem Ensemble auf den Leib geschrieben sind

Die „All Swing Big Band“ hat in den letzten Jahren ihr Publikum mit ihren Programmen wie „Winter Wonderland“ oder „Rhapsody in Blue“ verzaubert. Bschorrs Motto lautet: „Mit Musik Menschen berühren.“ Neben den gespielten Originalen wurden Arrangements unter anderem von Bandmitglied und Jazzpianist Hal Bauerfeind, der dieses Jahr seinen 85. Geburtstag feierte, erstellt – Arrangements, die dem Ensemble auf den Leib geschrieben sind, wie Bschorr sagt.

Aber der Posaunist und Bandgründer legt seinen Fokus nicht nur auf das Instrumentalspiel. „Durch meine Tätigkeit an der Oper liegt es für mich nahe, mit Sängern zusammenzuarbeiten.“ Die All Swing Big Band könne flexibel in so gut wie allen Tonarten begleiten, ohne stur am Rhythmus festzuhalten. Das sei für ihn als „Klassiker“ besonders wichtig, so Bschorr. Jazzmusik lebe nicht nur vom Sound, sondern auch von der Musikalität.

Der Posaunist kommt gerne in seine Heimatstadt zurück

Generell zieht der Bandgründer keine Grenzen zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik. „Es gibt nur gute und schlechte“, sagt Bschorr augenzwinkernd. Viele Komponisten des 20. Jahrhunderts haben sich vom Jazz inspirieren, gar beeinflussen lassen.

Der Posaunist kommt gerne in seine Heimatstadt zurück. Hier hat Bschorr 1984 das „Augsburger Blechbläser Quintett“ – heute bekannt unter dem Namen „brasspur“ – gegründet. Er spielte einige Jahre beim Philharmonischen Orchester Augsburg und hatte einen Lehrauftrag am Leopold-Mozart-Konservatorium. „Die musikalische Bindung an Augsburg und die Region war immer gegeben.“

Mittlerweile probt die „All Swing Big Band“ in Bonstetten bei Adelsried. Dort ist Bschorr aufgewachsen. Die Bandmitglieder kommen auch aus dem Augsburger Großraum – einige sind seit der ersten Stunde dabei. Gespielt wird in der Originalbesetzung der goldenen Big-Band-Ära, bestehend aus fünf Saxofonen, vier Trompeten, vier Posaunen, einer Rhythmusgruppe mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und Klavier.

Ein Abend mit viel Verve und Charme

Bschorr zitiert den legendären amerikanischen Jazzer Duke Ellington: „It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing.“ Wer Bschorr kennt, weiß, dass er immer einen lockeren Spruch auf Lager hat. Das Motto des Konzerts am Samstag lautet: „Von sweet bis hot.“ Das Programm enthält amerikanischen und deutschen Swing, argentinischen Tango und Wiener Walzer. Ein Abend, der mit viel Verve und Charme für durchgetanzte Schuhsohlen sorgen wird, verspricht der Jazzmaster.

Die All Swing Big Band spielt am Samstag, 26. Oktober um 18 Uhr im Ballroom des Steigenberger Hotels Drei Mohren.

Themen folgen