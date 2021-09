Daniel Müller-Schott lässt sein Cello singen, schmachten, schimpfen

Plus Der Cellist Daniel Müller-Schott und Sebastian Knauer traten gemeinsam mit Beethoven auf und zeigten große Souveränität.

Auf dem berühmten Porträt des Malers Joseph Karl Stieler inszeniert sich Beethoven mit wallendem Haar, hochgezogenen Augenbrauen und finsterem Blick als großer Dramatiker. Eine Dramatik, die sich nach den ausgiebigen Legatos des Münchner Cellisten Daniel Müller-Schott im ersten Satz der zweiten Cellosonate aus der Frühphase Beethovens auf der leeren C-Saite entlädt, begleitet von einem krachenden Bassakkord aus der linken Hand von Pianist Sebastian Knauer.