Knauer und Hope stürzen sich in romantische Abenteuer

Plus Sie haben schon oft gemeinsam in Augsburg gespielt: Violinist Daniel Hope und Pianist Sebastian Knauer gaben ein umjubeltes Konzert.

Von Anbeginn war der Geiger Daniel Hope dabei, um mit Pianist Sebastian Knauer dem Festival Mozart@ Augsburg konstante Klasse zu garantieren. Dass sie sich auch als Partner bestens verstehen, konnte das Publikum in evangelisch St. Ulrich mit Perlen der Romantik erleben. Verdienstvoll war, diesmal preisgekrönten Topnachwuchs aus der Region in der gleichen Besetzung ins Boot zu holen. Nathalie Schmalhofer und Evgenyi Konnov erfreuten mit Debussys Zauber seines „Beau Soir“ sowie Ravels „Tzigane“. Das kunstvoll anarchische Kult-Stück realisierten Geigerin und Pianist bravourös.