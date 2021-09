Vier Pianisten im Wechselspiel der Stile bei Mozart@Augsburg

Plus Ein besonderer Abend bei Mozart@Augsburg. Vier Pianisten zeigen auf zwei Flügeln, wie unterschiedlich Musik und Musik sein kann.

Mal angenommen, es treffen sich ein Veganer, ein Vegetarier, ein Frutarier und ein Fleischesser. Worüber würden sich die vier wohl unterhalten? Über Gemeinsamkeiten oder eher über Trennendes? Wahrscheinlich fällt es jedem leidlich schwer, die Position des anderen zu akzeptieren, denn schließlich ging der eigenen Entscheidung ja auch ein langer Sozialisations- und Erfahrungsprozess voraus. Aber die Ernährung ist wie die Musik ein weites Feld. Die Grundstoffe bleiben überall die gleichen, nur die eigene Philosophie gilt als das Maß aller Dinge.