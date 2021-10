Mozartfest

24.10.2021

Auf den Flügeln des Gesangs

Plus Es ging um die Liebe, die auch kippen kann in Resignation: Roberta Mamelie und die Bayerische Kammerphilharmonie haben sich mit Mozart nach Italien aufgemacht.

Von Manfred Engelhardt

Natürlich muss die „Europa-Reise“ des Mozartfestes sozusagen den musikalischen Stiefel im Mittelmeer schnüren, in dem Land, dem der reisende Amadé so viel zu verdanken hatte. „Bella Italia“ war der Titel des vierten Festival-Konzerts. Es wurde diesmal von der in der Fuggerstadt beheimateten Bayerischen Kammerphilharmonie bestritten und traf dabei auf die italienische Sängerin Roberta Mameli.

