Augsburger Mozartfest: Amadé und die musikalische Reise durch Europa

Plus Mit einem furiosen Einstieg hat das Augsburger Festival sofort Fahrt aufgenommen – mit zwei Konzerten. Wie der Start vom Publikum aufgenommen wurde.

Was könnte integrativer wirken als Musik, das sprachenunabhängige Phänomen. Hier ticken die Ausführenden gleich, Note ist Note, Takt ist Takt. Und doch sind zwischen diesen Regeln viele Spielräume, wie es auch Kulturräume in Europa gibt. Einer steht exemplarisch für Grenzübertritte, hat sich daraus auf seinen vielen Reisen entwickelt: Wolfgang Amadé Mozart. Er löst das Motto des Mozartfestes 2021 ein: „Mozarts Europa – Europas Mozart“.