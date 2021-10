"Freistil" bietet stürmisch bis heiteres Wetterleuchten

Plus Sarah Christian und Maximilian Hornung sorgen bei ihrem „Freistil 4 + 1“ mit Dvořák und Bartók für frisches Klima im Kleinen Goldenen Saal.

In ihrem traditionellen zweiteiligen Sonderprojekt „Freistil“ beim Mozartfest hatten Geigerin Sarah Christian und Cellist Maximilian Hornung adäquate Partner für das erste Konzert geholt. Die Augsburger Weltstars boten mit Johannes Strake (2. Violine), Bratschist Nils Mönkemeyer und Pianistin Hisako Kawamura Klavierquintette von Antonín Dvořák und Béla Bartók. „Freistil 4 + 1“ sorgte für ein stürmisches bis heiteres Wetterleuchten aus dem Osten.