Museum

vor 21 Min.

Digitalisierung im Museum: Die Aura des Originals bleibt einzigartig

Plus Digitale Präsentationsformen. eröffnen den Sammlungen viele neue Möglichkeiten., stellen Augsburger Museumsexperten fest. Besucher wären sogar bereit, dafür zu bezahlen.

Von Alois Knoller

Wird man sich in Zukunft den Museumsbesuch sparen können, weil schon alles online abzurufen ist? Mit Sicherheit nicht, sagen die Museumsleute. Unvergleichlich sei die Aura des originalen Exponats, unterstrich Christof Trepesch, Direktor der Sammlungen und Museen Augsburg, bei dem Podium „Digitalisierung im Museum“. „Man will real sehen, was 400 Jahre alt und womöglich in jedem Schulbuch abgebildet ist: seine Größe, seine Textur, seine Farben, seine Wirkung im Raum“, so Trepesch. Eine digitale Präsentation könne darauf allenfalls neugierig machen, aber niemals die originale Begegnung ersetzen.

Themen folgen