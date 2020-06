vor 47 Min.

Musical Gala: Das Staatstheater Augsburg ist wieder da

„The Show Must Go On“ auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg

Plus Nach dem Lockdown gibt es wieder Musical auf der Freilichtbühne. Die Gala „The Show Must Go On“ präsentiert ein Potpourri aus bewährten Melodien, aber ein roter Faden fehlt.

Welche Erholung für die bildschirmmüden Augen, die Kunst und Kultur in den vergangenen drei Monaten nur über Videos, VR-Brillen und Live-Streams im eigenen Wohnzimmer zu sehen bekamen! Jetzt dafür: das weite Halbrund der Freilichtbühne am Roten Tor im Licht der Scheinwerfer, Männer und Frauen, die leibhaftig auf der Bühne singen und tanzen, und auf den Rängen rund 400 Zuschauer, deren Vorfreude einem förmlich entgegenspringt. Selbstverständlichkeiten im Theater, die man nach drei Monaten völligen Stillstandes auf den Bühnen nicht mehr als solche wahrnimmt

Aus „Kiss me Kate“ gibt es ein Medley

Dass hier am Roten Tor tatsächlich am letzten Juni-Samstag, dem Tag der ursprünglich geplanten Premiere, wenigstens ein Medley aus dem Musical „Kiss me Kate“ zu hören ist, das ist „einfach wunderbar“, um mit einem der Ohrwürmer aus diesem Broadway-Renner von Cole Porter zu sprechen. Denn nachdem sich abgezeichnet hatte, dass eine szenische Umsetzung des Musicals mit Corona-Verordnungen unmöglich ist, präsentiert das Staatstheater Augsburg nun auf der Freilichtbühne eine Musical Gala. „The Show Must Go On!“ ist das Motto – eine energische Selbstbehauptung und der Appell, Kunst und Kultur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Küssen verboten: Ein Duett auf Abstand bei der Musical Gala des Staatstheaters Augsburg Bild: Jan-Pieter Fuhr

Beim Premierenpublikum bestand diese Gefahr nicht, es jubelte nach eineinhalb Stunden pausenloser Vorstellung wie eh und je. Melodien aus dem Abba-Musical „Mamma Mia“, „Aladin“, „Les Miserables“, der „Rocky Horror Show“ oder „Jesus Christ Superstar“ sind ja – unterstützt durch atmosphärische Lichtakzente und Tanzeinlagen – auch bestens geeignet, kollektives Wohlgefühl samt Gänsehautmomenten zu erzeugen. Wenn auch die Liverpoolhymne „You´ll Never Walk Alone“ in einer sehr schmalzig-rührseligen Version mit Kate Allen zum Abschluss etwas befremdlich wirkte. Justin Pambianchi führte die Augsburger Philharmoniker aber engagiert durch diese verschiedenen Musikstile, die Stephan Kanyar, Komponist des Fugger-Musicals „Herz aus Gold“ arrangiert hatte. Und natürlich fehlte auch dieses Werk, das vor zwei Jahren in Augsburg Uraufführung feierte, nicht.

Ein buntes Potpourri also, diese Gala, die neben Susanna Panzner, Alexander Franzen, Elke Kottmair und einem Ensemble aus Musicalstudenten vor allem Chris Murray und Katja Berg mit ihrer stimmlichen Präsenz und ihren ausdrucksstarken Interpretationen prägten.

Stimmgewaltig: Chris Murray. Bild: Jan-Pieter Fuhr

Dem Moderator fehlte Esprit

Oder war es doch eher ein Sammelsurium von bewährten Musical-Nummern als stimmungsvolle Akustik-Kulisse eines schönen Sommerabends? Eine Musical-Gala unter vielen, die wohl bald wieder in der Stadt Station machen? Sicherlich hätte der nur mit kurzer Vorlaufzeit entstandenen Aufführung ein roter Faden durch die Programmgestaltung gut getan. Doch das Staatstheater ist wieder da – das ist das Signal, das von dieser Veranstaltung ausgeht.

