Musik

29.10.2021

Als vier Sänger wie Staatsgäste in Rom empfangen wurden

Plus Der Quintenzirkel feiert sein 20-jähriges Bestehen. Die Musiker habe sich in der Zeit einen Ruf erarbeitet, der sie bis zum Papst gebracht hat.

Von Gerlinde Knoller

Zwanzig Jahre alt ist das eine Foto: eine Familienfeier – darauf fünf Sänger, die zum ersten Mal in dieser Konstellation für Gäste sangen. Und dann noch ein Foto, knapp zwanzig Jahre später: Noch vier Sänger des Quintenzirkels mit dem emeritierten Papst Benedikt XVI in ihrer Mitte, für den sie an Allerheiligen 2020 einen Gottesdienst in dessen Hauskapelle gestalten und im Anschluss ein kleines Konzert singen durften. „Wir fühlten uns wie auf Wolke 7“, erzählt Constantin Wolff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen