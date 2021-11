Musik

vor 17 Min.

Die Augsburger Musikerin Ala Cya präsentiert ihr Debüt

Plus Ala Cya ist eine nachdenkliche Künstlerin, die auf "Reflections" einen tiefen Einblick in ihre Gedanken zulässt - ein wundervolles Indie-Album.

Von Sebastian Kraus

Reflexion. Ein leicht verzerrtes Abbild der Realität, wie das Widerspiegeln der Umgebung auf einer sich sanft bewegenden Wasseroberfläche. Oder aber ein tiefes Sinnieren über Gesehenes und Geschehenes. Die Augsburger Musikerin und Songwriterin Ala Cya ist eine nachdenkliche Künstlerin, die auf ihrem in Eigenregie veröffentlichten Debütalbum „Reflection“ einen tiefen Einblick in ihre Gedanken zulässt. "Musik ist der Spiegel meiner Seele“, so erzählte sie der AZ bei einem Treffen im vorvergangenen Januar. Nun öffnet sie ihr klingendes Tagebuch und erzählt, "was ich auf meinen Reisen in den letzten 3 Jahren gesehen habe und wie ich mich verändert habe“.

