Julius Berger geht Bachs musikalischen Herzschlägen nach

Plus Der schlimmen, tonlosen Zeit getrotzt: Der Cellist Julius Berg legt zwei neue Aufnahmen vor, die er in Corona-Zeiten eingespielt hat.

Von Manfred Engelhardt

Er wäre gar nicht vorstellbar gewesen, dass sich Julius Berger, im „Ruhestand“ und unter Corona-Beschränkungen, total von der Musik hätte aussperren lassen. „Eine schlimme, tonlose, merkwürdige Zeit!“, muss er trotzdem sagen, er, der unentwegt neue Wege der Tonkunst auf Podien in aller Welt ausforschende Cellist und langjährige Professor am Leopold-Mozart-Zentrum. So meldet sich der Künstler mit zwei CD-Projekten. Berger legt die im Jubiläumsjahr entstandene Gesamtaufnahme von Beethovens Werken für Cello und Klavier vor, und dazu ein Album mit ungewöhnlichen Bearbeitungen bekannter Bach-Kompositionen.

