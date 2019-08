30.08.2019

Neuer Galerist in Augsburg

Cyprian Brenner übernimmt die Ecke

Jetzt ist der Wechsel amtlich: Die Ecke Galerie bekommt im kommenden Jahr einen neuen Galeristen. Cyprian Brenner wird die Galerie vom 1. März 2020 an übernehmen, sein Vertrag mit der Künstlervereinigung „Die Ecke“ läuft erst einmal über zwei Jahre, wie Günther Baumann, 1. Vorsitzender des Vereins, mitteilt. Baumann hat gemeinsam mit dem Künstler Ulo Florack die Ecke Galerie im Jahr 2017 übernommen, nachdem Anette Urban und Wolfgang Reichert die Galerie zuvor achteinhalb Jahre geführt haben.

Brenner ist als Galerist bereits in Baden-Württemberg tätig. Er führt die Galerie Cyprian in Schwäbisch Hall in der Nähe der Kunsthalle Würth sowie die Südwest-Galerie an seinem Heimatort Hüttlingen-Niederalfingen. Als Galerist ist er seit vielen Jahren auf der Art Karlsruhe und nun auch auf der Art Bodensee vertreten, wie der Ecke-Verein mitteilt.

Die Künstlervereinigung hat mit Cyprian Brenner vereinbart, dass von Dezember bis einschließlich Februar die Galerie durch den Verein genutzt wird, zum einen für die Traditionsausstellung „Das kleine Format“, zum anderen für weitere Vereinsausstellungen.

Bis es so weit ist, werden Günther Baumann und Ulo Florack in diesem Jahr noch drei Ausstellungen in der Ecke Galerie eröffnen und im nächsten Jahr noch eine weitere. Die nächste Vernissage findet am 19. September statt, dann werden unter dem Titel „Akte der Malkunst“ Arbeiten von Gernot Hausner und Georg Wirnharter präsentiert (Laufzeit bis 19. Oktober). Die beiden Galeristen Ulo Florack und Günther Baumann zeigen vom 25. Oktober ist zum 16. November ausgewählte Malerei von sich selbst – eine Ausstellung, die sie auch zum Ende ihrer Tätigkeit als Galeristen eingeplant haben. Von 21. November bis zum 20. Dezember ist dann wieder „Das kleine Format“ in der Ecke Galerie zu sehen. (rim)

