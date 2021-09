Liebeserklärung an Liveclubs: Das Unberechenbare gibt es nur hier

Plus Zwei Musiker haben eine Hommage an Liveclubs gesammelt: Viele Künstler haben Texte beigesteuert – hier Trinker-Poesie, dort etwas über den überforderten Kurt Cobain.

Am Ortsrand von Blaubeuren liegt umgeben von Wald und Zufahrtsstraßen ein kleines, einstöckiges Häuschen mit rotem Satteldach und Fenstergauben. Der Ort scheint nicht gerade vor Rock ’n’ Roll zu sprühen, doch weit gefehlt. Die vielen Bands, die sich im Jugendhaus Blaubeuren schon die Klinke in die Hand gaben, sind allesamt nichts für die Untermalung von Omas Achtzigstem.