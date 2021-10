Fußballspieler Neven Subotic spricht über seine Stiftung für Kinder

Was Stiftungen für benachteiligte Menschen tun können, diskutierten beim Fugger-Forum Next 500 (von links) Arnd Hansen (Kartei der Not), Fußballer Neven Subotic, Theresia Gräfin Fugger von Glött (Fuggerei-Stiftung) und Annette Heuser (Beisheim-Stiftung).

Foto: Nikky Meier