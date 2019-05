vor 60 Min.

Nico Franz spielt im Trio

Konzert im Fronhof mit Geige, Cello, Piano

Erstmals mit seinem Klaviertrio stellt sich der Violinist Nico Franz in seiner Heimatstadt Augsburg vor. Am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr findet sein Sommer Klassik Konzert im Rokokosaal der Regierung von Schwaben im Fronhof statt. „Wir haben Romantiker ausgesucht und spielen Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Schumann und Débussy“, verrät Franz. Solistische Auftritte und Ensemblespiel werden sich ablösen. Der Eintritt ist frei. Sehr geholfen hat bei der Organisation des Konzerts der Regionalverband Deutscher Sinti und Roma Augsburg/Schwaben.

Im Trio zu spielen, sei „eine komplett neue Welt“. „Man muss sehr konzentriert spielen und noch mehr auf die anderen Spieler achten“, sagt Nico Franz. Aber ein Trio biete mehr Auswahl in der Programmgestaltung. Nico Franz wurde die Geige in die Wiege gelegt. Neben klassischen Werken bewies der mehrfach preisgekrönte Violinist musikalische Vielseitigkeit mit dem „Jazz Quintette de Bavière“.

Die in Japan geborene Pianistin Junko Podwojewski begleitet Nico Franz seit seinem Studium am Leopold-Mozart-Zentrum als Korrepetitorin. Zusammen mit ihr hat der Geiger einige Wettbewerbe gewonnen und gemeinsam musizierten sie im Januar 2019 in der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im Bayerischen Landtag. Als Cellist ist Takuro Okada dabei, 1987 in Osaka/Japan geboren. Auch ihn kennt Franz vom Studium am LMZ. Nach dem Erfolg als Duo Okanov im Kongress am Park ist 2019 eine Japantournee seines Talistrios geplant. (loi)

