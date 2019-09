vor 57 Min.

Norbert Tadeusz: Der Sturz ins Bild

Die Galerie Noah zeigt Arbeiten des Malers Norbert Tadeusz. Oft fällt der Blick steil von oben ins Bild.

Von Günter Ott

Akte, Atelierszenen, Blumen- und Landschaftsstücke, Pferderennen – all diese Genres sind wohlbekannt, wurden von zahlreichen Künstlern aufgegriffen, haben Vorstellungen und Erwartungen gebildet und festgesetzt. All diese Genres löst Norbert Tadeusz aus dem üblichen Form- und Bedeutungskorsett. Er tut dies in bestürzenden Bildperspektiven so überzeugend wie dank seiner farbigen Kühnheit. Beides bestärkt gegenseitig einen Prozess, der das lustvolle Schauen in verstörende Zonen führt.

Die Galerie Noah lädt ein zur neuerlichen Probe aufs Exempel. Werke des in Dortmund geborenen, in Düsseldorf beheimateten Künstlers zeigte sie 2005 und 2010 und nun in der ersten Schau nach seinem Tod, bestückt mit gut 30 Gemälden und Zeichnungen der Jahre 1969 bis 2010. (Ausgespart ist die Motivreihe der Tierkadaver.) Die Auswahl traf Galeristin Wilma Sedelmeier gemeinsam mit der Witwe und Nachlassverwalterin Petra Lemmerz.

Norbert Tadeusz (1940–2011) studierte an der Kunstakademie Düsseldorf, kam 1962 in die Klasse von Joseph Beuys, wurde dessen Meisterschüler, sagte sich aber 1966 aus diesem (immer auch politisch grundierten) Feld los. Der Künstler wurde später zum einflussreichen Kunstlehrer, mit Professuren in Berlin, Münster, Düsseldorf und Braunschweig. Immer wieder gern gehört und gelesen: Tadeusz absolvierte eine Lehre als Dekorateur, baute in den Sechzigern zusammen mit Günther Uecker in Düsseldorf Karnevalswagen und kellnerte im Szenelokal Creamcheese...

Tadeusz-Bilder brauchen Zeit, um zu sich zu kommen. Der Satz des Künstlers, „ich male, was ich gesehen habe“, ist, wie manche seiner Äußerungen, eher eine Untertreibung. Am Anfang stehen oft Fotos oder Zeichnungen des „Gesehenen“. In Collagen erprobt er anschließend mögliche Gestaltungen und Blickwinkel, überträgt das Ergebnis mit Kohlestift auf die Leinwand, greift dann zur Farbe, die wieder und wieder übermalt wird. Das ist eine lange Spanne, verbunden einerseits mit Konstruktion und Inszenierung, die das Bild auf Distanz halten, auf der anderen Seite aber gelingt es Tadeusz, in all diesen Schritten die vielfach mit Fläche und Raum verspannte malerische Intensität zu steigern.

Insbesondere in den Atelierszenen fällt der Blick derart steil von oben ins Bild, dass der Betrachter den optischen Halt verliert, zumal die parallelen, seitwärts wegdriftenden Farbstreben (quasi eine Spiegelung des Atelier-Glasdaches) geschnitten und von schattenhaften Gebilden überblendet werden. Frauenakte kauern sich in den (roten) Sessel, muten ungeschützt in ihrer Nacktheit an, wirken wie eingefroren in der Exzentrik.

Tadeusz lässt die Perspektiven gegeneinander laufen, verwickelt das Bild in Widersprüche, mutet ihm Dunkelzonen und Spiegelungen zu. „Meine Bilder sollen sperrig sein“, sagt der Künstler. Mehr noch: Sie sind höchst irritierend und beunruhigend. Sei es, dass die „Iris“ in der Nahsicht eine toxische Anmutung erhält; dass ein Tümpel vom Blau ins grelle Weiß umschlägt („Mennes‘s II“, 2004), ein Stillleben in jähen Blickwechseln und einer Lichtfläche seitlich wegrutscht, oder drei Liegestühle so markante Lila-Bahnen zeichnen, dass die Acrylmalerei „Testaferrata“ (1992) zugleich abfällt und ansteigt.

Effekthascherei? Nein, eine angesichts der disparaten Verspannungen bedrängende Handschrift. In ihrem Dynamismus scheint eine psychische Energie mitzulaufen, deren man nicht habhaft wirkt. Von einem geradezu bildsprengenden Antrieb zeugen die (durch die Pferderennen in Siena angespornten) „Cavalli“-Darstellungen der 90er Jahre. In Sturz und Aufruhr bezeugen sie eine nicht zu bändigende Energie. Diese dominiert das Werk von Tadeusz und gibt ihm eine abgründige, nachhaltige Wucht.

Ausstellung in der Galerie Noah bis 3. November

