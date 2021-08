Notenschatz

Wie Bruckners Skizzen vor der Vernichtung gerettet wurden

Plus Im Besitz des Dirigenten Bruno Weil befindet sich ein Fragment zur 9. Sinfonie des Komponisten. Er erhielt es einst von einem Musikkritiker der Augsburger Allgemeinen.

Von Rüdiger Heinze

Als Anton Bruckner 1896 in Wien starb, hinterließ er – wie so mancher Komponist – eine unvollendete 9. Sinfonie. Aber es gibt dazu zahlreiche, in alle Welt verstreute Skizzen – und eine davon, ein doppelseitig mit Bleistift schwer leserlich beschriebenes Blatt, befindet sich nahe Augsburg in einem Safe des von 1981 bis 1989 amtierenden Augsburger Generalmusikdirektors Bruno Weil. Wie diese Skizze dahin kam? Das ist die Geschichte hier.

