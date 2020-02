Nur im Zirkus hat der Pfarrer-Löwe noch seinen Auftritt

Plus „Die Schwarzarbeiter“ nehmen ihre evangelische Kirche auf die Schippe. Die Premiere im Augustanasaal ist bejubelt worden.

Als König der Löwen, König in seiner Kirche – so hat er sich mal gefühlt, als er sonntags von der Kanzel fauchte und alle Zuhörer Respekt vor ihm hatten. Aber jetzt zerren am Pfarrer alle, er ist eingesperrt im engen Terminkäfig, gezähmt von seinen Mitarbeitern, die ihre Peitsche über ihm schwingen. Ein bedauernswertes Geschöpf. Nur im Circus Ecclesiali hat er noch seinen großen Auftritt. „So ein Zirkus“ heißt das neue Programm des Pfarrerkabaretts „Die Schwarzarbeiter“, das zur Premiere im ausverkauften Augustanasaal bejubelt wurde.

In 15 starken Nummern nahmen die Theologen Peter Lukas, Susanne Ohr, Micha Seyboth, Friedrike Töpelmann und Claus-Philipp Zahn zusammen mit ihrem Bierorgler Uwe Stenglein-Hektor die kleinen und großen Tiere im Zirkus Kirche liebevoll spritzig auf den Arm. Zumal zwischendurch immer der Verkäufer mit den evangelischen Snacks rauskommt, die örtliche Größen veräppeln. Sei es Wasser aus der Dekan-Thoma-Quelle („etwas stiller“) oder das San Piperino („vitalisierend“) des Regionalbischofs.

Frau Pfarrerin übt sich als Tänzerin auf dem Seil. „Immer schön in der Mitte bleiben“, nimmt sie sich vor, mögen ihr auch die Aufgaben über den Kopf wachsen. Dompteur-Qualitäten sind der Pfarramtssekretärin abverlangt, über die alle mit den unmöglichsten Anliegen herfallen. Und dann ist da noch der Mitarbeiterausflug so zu gestalten, dass er wirklich allen gefällt. Den Vogel schießen die Schwarzarbeiter mit ihrem Jonglierkurs ab: Es gilt, auf den verschiedenen Ebenen die Ressourcen im Gleichgewicht zu halten. Doch die Oberen haben sich schon die größten Portionen aus dem Ressourcenpool gesichert, bevor die Pfarrerin und das Ehrenamt überhaupt zum Zuge kommen. Das muss im Chaos enden – und in der Frage, wo bei alledem eigentlich der Heilige Geist als Beweger bleibt?

Sich als Kirche in neue Räume wagen?

Um den Spaß voll auszukosten, sollte man schon mit den kirchlichen Verhältnissen vertraut sein. Etwa wenn Heini (Landesbischof Bedford-Strohm) und Reini (Kardinal Marx) überlegen, ihre beiden Konfessionszirkusse zusammenzulegen, weil ihnen die Besucher davonlaufen und die geistlichen Feuerspucker Burnout haben. Heini hätte den Publikumsreißer mit den Frauen in der Manege – aber erkennt Reini den anderen Zirkus überhaupt als solchen an? Sollten sie die Chefs tauschen? Wahrscheinlich merkt’s gar keiner. Wie wär’s damit, sich als Kirche in neue Räume zu wagen? Ein bisschen Nervenkitzel mit Gladiatoren und Bestien im Circus Maximus oder ein Flirt mit Isis und Osiris? Die Antike hat da einiges an Anregungen anzubieten, um den müden Laden wieder aufzupolieren.

Vielleicht reicht aber auch schon das bloße Zusammensein als Christen? Der wackere Protestant ermutigt sich besser selbst. „Lasst euch nicht verführen!“, singen die Schwarzarbeiter mit Brecht – nicht von Twitter, von Hasspredigern und eigener Verzagtheit. War da nicht einst die Liebe zum Dienstgewand („o mein Talar“), das – „ella hopp!“ – alles so leicht machte?