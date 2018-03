Nur raus aus Trumps Amerika

vor 19 Min.

Vor 20 Jahren war Woodrow Thompson der Liebling des Theaterpublikums. Jetzt ist er zurückgekehrt zu seinen Freunden von damals. Er hat große Pläne.

Den kenn ich doch, denkt man, wenn man Woodrow Thompson in der Stadt begegnet. Aber wenn er in eine hellgraue Winterjacke eingemummelt auf der Straße läuft, Mütze auf dem inzwischen grauer gewordenen Kopf, dann kommt man nicht gleich drauf, wo man ihn schon gesehen hat: vor 20 Jahren auf der Bühne des Stadttheaters, als er in knappen Dessous und Glitzerkostümen in Musical-Rollen glänzte – als aufreizender Frank N. Furter in der „Rocky Horror Show“ zum Beispiel oder als aufgedrehte(r) Chantal in „La Cage Aux Folles“.

Woodrow Thompson, meist Woody genannt, war einer der Publikumslieblinge im Augsburger Theater Mitte der 1990er Jahre unter Intendant Peter Baumgardt. Eine Wahnsinnsstimme, eine Wahnsinnsausstrahlung, waren sich Kritiker und Publikum einig. Nach zwei Spielzeiten verließ er 1997 Augsburg. Sieben Jahre später ging Thompson zurück in seine amerikanische Heimat. „Mittlerweile lebt man als Schwarzer aber ständig in der Gefahr, einfach erschossen zu werden. Will ich das? Nein, ich will in Ruhe auf der Straße oder im Park gehen und nicht um mein Leben fürchten müssen“, sagt Thompson. Er lacht viel im Gespräch und zeigt sich gut gelaunt, aber bei diesem Thema wird der Show-Mann ernst. Menschen, die in Kartons unter Brücken leben, hat er gesehen, „nicht mehr vereinzelt wie früher, sondern blockweise“, und er sieht das als typisch für die veränderte soziale Situation in den USA.

In Deutschland ist es als Künstler entspannter

Seit Dezember letzten Jahres ist er wieder zurück in der Stadt. „Ich wollte zu den Freunden, die ich hier gefunden habe“, sagt er. „Und ich wollte weg aus Trumps Amerika.“ Innerhalb eines Jahres habe sich das Klima dort so verschlechtert, sei der Druck für ihn als Schwarzen größer geworden. Dass für ihn als Künstler die Bedingungen in Deutschland entspannter sind als in seiner Heimat, wo es immer nur kurzfristige Verträge gibt, ist ein weiterer Grund, warum er hier sesshaft werden will.

Seit er elf Jahre alt ist, also seit 48 Jahren, steht Woodrow Thompson auf der Bühne. Er erzählt davon mit Genugtuung, denn all die Jahre sei er immer gut beschäftigt gewesen – in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Hongkong, Südafrika und natürlich am Broadway in New York. „I had a blessed life“, sagt er zwischendurch in Englisch, um das Glück, das er hatte, zu betonen. Die Liebe zur Musik bekam Thompson von klein auf mit, seine französischstämmige Mutter tanzte und sang zu Hause und wie sein Bruder wollte er in der Schulband spielen. Aber dann entdeckte ein Lehrer Woodys Gesangstalent und vermittelte ihn an einen Gospelchor. Ein Stipendium ermöglichte ihm eine Ausbildung in Gesang und Tanz am American Conservatory of Theatre in San Francisco.

Er will Erfahrungen weitergeben

So sehr sich der 59-Jährige darüber freut, dass seine Bühnen-Karriere so erfolgreich verlaufen ist – sein großer Traum sei es immer gewesen, Menschen zu unterrichten, denn nur zu gut kann er sich erinnern, wie er sich in seiner Jugend bei der Initiative „Youth of America on Stage“ Rat von Profis holen konnte. „Es ist etwas völlig anderes, wenn jemand seine eigenen Erfahrungen mit der Bühne weitergeben kann“, hat er selbst erlebt. Deshalb unterrichtet Woodrow Thompson nun in der Ballett- und Tanzakademie Daniel Záboj und bei dem Verein zur Förderung des Bühnennachwuchses Young Stage. Außerdem hat er in der Pfarrei St. Andreas einen Gospelchor gegründet, mit der Bigband von St. Andreas, The Spirit of A, veranstaltet er demnächst eine Swing- und Soul-Gala. Ganz anderes Wissen kann Thompson weitergeben beim Fremdsprachenunterricht in zwei Augsburger Schulen. Als „Native Speaker“ übt er am Fugger- und am Maria-Theresia-Gymnasium mit Schülern die Englisch-Konversation.

Ein Projekt, das Woodrow Thompson in Deutschland gerne weiterverfolgen würde, ist der Tanzunterricht für Menschen mit Parkinson. In den USA hat er dafür eine spezielle Ausbildung gemacht, die drei Jahre in Anspruch genommen hat. Bei „Dance moves me“ lernen Parkinson-Kranke nicht nur, wie sie das Gleichgewicht halten und nach einem Sturz ohne fremde Hilfe wieder aufstehen können, sie üben auch Bewegungen ein, die ihnen helfen, Tätigkeiten des täglichen Lebens trotz zitternder Finger oder Hände verrichten zu können.

Schnell wischt Thompson über sein Smartphone und zeigt ein Video zur Demonstration: Frauen und Männer sitzen auf Stühlen, wedeln mit den Fingern, drücken ihre Arme von sich weg, pressen sie gegen den Stuhl – alles im Takt zu Michael Bublés „Feeling Good“. „Mit Musik geht es gleich viel besser und macht mehr Spaß.“ Das sagt Woodrow Thompson aus vollster Überzeugung, er selbst hält das seit fast 50 Jahren genauso.

Swing & Soul Gala 18 am 7. April um 19 Uhr und am 8. April um 17 Uhr im Reese-Theater; mit Woodrow Thompson, Matthias Wolff, Oli Toth und The Spirit of A – Big Band & Strings

