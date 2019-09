vor 42 Min.

Oberhausen im Blick

Zwischen Hallerplatz und Wertach unterwegs

Während der Sommerserie „Kultur aus Oberhausen“ war die Feuilletonredaktion sechs Wochen lang in Oberhausen präsent. Wir, Richard Mayr und Michael Schreiner, haben viel über das Leben im Stadtteil erfahren und konnten uns aus persönlichen Eindrücken, Gesprächen und vor allem interessanten Biografien und Erzählungen ein Bild machen von Oberhausen. Viele Begegnungen und nicht zuletzt die gemeinsamen Stadtteilspaziergänge brachten uns Oberhausen nahe. Dann haben wir uns gerne mit der Kamera in der Hand allein auf Streifzüge durch die Straßen Oberhausens aufgemacht. Der Stadtteil ist so spannend, vital, vielseitig und fotogen wie nur wenige. Einige unserer Bilder sehen Sie auf dieser Seite. Und wie stets zeigen wir zum Abschluss einer „Kultur aus“-Sommerserie – Oberhausen war Stadtteil Nummer fünf – ein Luftbild. Unser Kollege Ulrich Wagner hat Oberhausen von oben betrachtet. In seinem Panorama kann man mit den Augen spazieren gehen. (mls/rim)

