14:47 Uhr

Ohne Tamtam, dafür umso scharfzüngiger: Sebastian Pufpaff

Plus Sebastian Pufpaff bezieht Stellung. Im Kongress am Park erlebt das Publikum einen Meister spitzer und überspitzter Formulierungen.

Von Claudius Wiedemann

Wer sich fragen sollte, weshalb Kabarett und Comedy nach wie vor Konjunktur haben, könnte bei Sebastian Pufpaff Antworten finden. Auch wenn sein Nachname so klingen mag, Pufpaff heißt so, weil sein Vater so hieß. Auf die Bühne im Kongress am Park in Augsburg tritt er ohne Trommelfell attackierendes Getöse und ohne durch die Zuschauerreihen jagende Scheinwerferkegel. Er stellt sich in die Mitte der Bühne und bleibt dort bis zum Ende der Show stehen, wenn das Publikum völlig zurecht applaudiert.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

„Im Grunde ist alles gesagt. Deshalb lasse ich jeden Inhalt weg.“ Damit beginnt Pufpaff den Abend seines Soloprogramms „Wir nach“. Was soll noch kommen? Zum Glück keine Noch-so-eine-Comedy. Denn da könnte wirklich schon alles gesagt, geblödelt und gealbert sein. Würde man Pufpaff selbst fragen, dürfte dieser sehr wahrscheinlich antworten, dass alles eine Frage des Intellekts sei. Den simplen Humor überlässt Pufpaff dem Heer der Comedians Pufpaff bezieht Stellung. Er lässt der Dummheit in der Welt so wenig Freiraum wie möglich. Da wundert es nicht, dass nicht alle im Saal ununterbrochen lachen, wenn dieser Meister der spitzen und überspitzten Formulierungen Kritik an den Zuständen übt. Rasch wird klar, dass Pufpaff ein Meister des Sarkasmus ist. Simpler Humor ist ihm fremd, den überlässt er dem Heer der Comedians. Bloße Ironie ist ihm zu kraftlos. Pufpaff hat immer das beidseitig geschärfte Stilett parat. Sollte er befürchten, dass sein Sarkasmus nicht verstanden wird, wird er zum Zyniker. Immer wieder fragt man sich, ob er das alles so meint, wie er es sagt. Bei manchen Beispielen müssen die Zuschauer schwer schlucken. Zum Glück kommt irgendwann die Erlösung und es darf wieder gemeinsam gelacht werden. Pufpaff sagt von sich selbst, dass er eine Macke habe. Wenn es die ist, sich im dunklen Anzug auf eine Bühne zu stellen und von dort aus auf Thüringen, Helikoptereltern, Sensationsjournalismus und Kinderschänder verbal einzustechen, dann erträgt man diese Macke sehr gerne. Ja, gesagt ist auf deutschen Kabarettbühnen mit Sicherheit bereits alles, oft fern jeglichen Niveaus, aber zum Glück finden sich in dieser Szene auch immer wieder Kaliber wie Sebastian Pufpaff.

Themen folgen