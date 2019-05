00:32 Uhr

Orchester ohne Dirigent

Philharmonikerim Barock

Und wer ist Dirigent?, mag man vielleicht fragen, wenn man einen Blick auf das kommende Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker wirft. Den klassischen Dirigenten wird es kommende Woche nicht geben beim Philharmoniker-Auftritt, und das hat durchaus seine Berechtigung. Denn diesmal steht Barockmusik im Zentrum des Programms und das 17. und 18. Jahrhundert kannte noch nicht den Dirigenten in dem Sinne, wie er heutzutage das sinfonisch-konzertante Leben prägt. Stattdessen wurden größere Ensembles vom Konzertmeisterpult aus geleitet und so ist es auch am Montag und am Dienstag im Kongress am Park (6./7. Mai, je 20 Uhr). Dann wird eine prominente Geigerin aus Augsburg Platz nehmen am ersten Pult: Sarah Christian, ARD-Preisträgerin und Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Auf dem Programm stehen zwei Konzerte von Bach (BWV 972 bzw. 1060) – wobei hier neben Sarah Christian auch der Trompeter und „Artist in residence“ Matthias Höfs solistisch zu hören sein wird. Höfs hat sich seinen Part selbst arrangiert, ebenso wie bei einem Konzert des Barockkomponisten John Baston. Einen modernen Kontrapunkt dazu setzen zwei beliebte Werke von Benjamin Britten (Simple Symphony, Variations on a Theme of Frank Bridge) sowie Edward Elgars Streicherserenade in e-Moll. Karten: Besucherservice des Staatstheaters Augsburg, 0821-3244900. (sd)

