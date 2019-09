vor 42 Min.

Orwells „1984“ hat uns eingeholt

Eine beklemmende Aufführung von George Orwells „1984“ in der Stadthalle Neusäß zeigt die Aktualität der Geschichte.

Von Claudius Wiedemann

Nur wenige literarische Werke gehen derart in das alltägliche Denken und Sprechen über wie etwa George Orwells „1984“. Als diese düstere Parabel auf unsere Zivilisation vor genau achtzig Jahren erschien, war vieles bloße Science Fiction. Im Digitalzeitalter des 21. Jahrhunderts ist die Vision von „Big Brother is watching you“ zu großen Teilen längst allgegenwärtige Realität geworden. Das Münchner Agon Theater gastierte nun mit einer dichten Bühnenadaption von „1984“ in der Stadthalle Neusäß.

Gitarrenmusik verstärkt das Gefühl der Beklemmung

Leichte Kost war an diesem Theaterabend mit der Inszenierung von Johannes Pfeifer nicht zu erwarten. Orwell zeigt uns, dass die Form des Totalitarismus nur über den Weg von Bespitzelung und Verunsicherung, von Gewalt und Folter funktioniert. Diese Aussage spiegelte sich von Beginn an in dem ganz grau in grau gehaltenen und sehr spärlich ausgestatteten Bühnenbild von Steven Koop. Hierin bewegten sich die Akteure, allen voran Winston (Jacques Breuer) aus dem Ministerium für Wahrheit.

Noch ist er dabei die Geschichte im Sinne des Systems umzuschreiben, aber innerlich lehnt er diese Welt der Unterdrückung ab. Er begegnet Julia (Isabell Kott). Sie werden ein Liebespaar und Komplizen und bald treffen Sie auf O’Brien (Marcus Widmann). Als vermeintlicher Verbündeter entpuppt dieser sich jedoch rasch als skrupelloser Gegenspieler und Erfüllungsgehilfe dieses Gewaltsystems. Mit den Mitteln von Gehirnwäsche und Folter wird Winston nun gebrochen, sodass auch er sich am Ende wieder in das System fügt.

Die Bühnenadaption von „1984“ besteht aus sehr vielen Einzelbildern. Der hierdurch bedingte häufige Szenenwechsel ist von immer gleicher Gitarrenmusik begleitet, die zwar mit der Zeit ein wenig nervt, dabei aber das Gefühl der Beklemmung und Bedrohung geschickt verstärkt. Jacques Breuer und Marcus Widmann wachsen nach und nach zu kongenialen Gegenspielern von Gut gegen Böse. Je mehr Winston auf der Folterbank zu leiden hat, desto gemeiner und skrupelloser kann O’Brien agieren. Die Sympathieführung ist in diesem schwarz-weiß-Spiel eindeutig, doch eben hieraus bezieht das Stück von der ersten Minute an seine bedrückende Atmosphäre und sich steigernde schmerzhafte Dramatik.

Wie nahe sind wir heute an diesem Überwachungssystem, fragt man sich unweigerlich bei dieser Geschichte, die ihre Sprengkraft nicht verloren hat. Inszenierung und schauspielerische Leistung erhielten den verdienten Applaus.

