vor 38 Min.

Percussionist Florian Reß startet durch

Mit dem Kochtopf begann die Karriere von Florian Reß, dann ging es Schlag auf Schlag für den jungen Augsburger.

Für Schlagwerker ist Carl Orffs „Carmina Burana“ so etwas wie ein Hochamt: Xylofone, Glocken, Trommeln, Triangeln, Becken – alles was sich schlagen, klopfen und läuten lässt, hat der Komponist in sein monumentales Chorwerk eingebaut. Mindestens 20 Mal schon hat der Augsburger Schlagwerker Florian Reß in Aufführungen des Stücks mitgewirkt, an diesem Sonntag wird er es unter der Leitung seines Vaters Wolfgang Reß wieder spielen. Und sich vielleicht auch daran erinnern, wie er als Vierjähriger bei einer Aufführung der „Carmina“ direkt neben der Pauke saß und sofort wusste: „Das soll es werden“.

Schlagwerk-Star Martin Grubinger war sein Lehrer

Sozusagen Schlag auf Schlag verwirklichte Florian Reß diesen Plan: „Zuerst waren es natürlich die Kochtöpfe, dann kam das erste Micky-Maus-Schlagzeug, mit sechs Jahren erhielt ich Unterricht in der Albert Greiner Musikschule und mit 16 war ich Jungstudent in der Musikhochschule Nürnberg-Augsburg“, erinnert er sich. Mittlerweile hat Reß sein Studium am Leopold-Mozart-Zentrum (LMZ) und am Salzburger Mozarteum mit Bestnote abgeschlossen und spielt in Orchestern wie dem Münchner Rundfunkorchester und der Staatsphilharmonie Nürnberg. Einer seiner Lehrer am Mozarteum war der Star der Schlagwerker-Szene, Martin Grubinger.

Vor allem die Abwechslung des Instrumentariums ist es, die Reß so fasziniert, auch wenn man in Sinfonien und Opern als Schlagwerker oft lange Pausen zwischen zwei Einsätzen hat – oder gar nur einen Ton spielen muss. „Der muss aber dann wirklich sitzen, das macht die Spannung aus“. Seit mehr als acht Jahren spielt Reß mit seinen ehemaligen Kommilitonen Sebastian Hausl und Fabian Strauß auch im Percussion-Trio „Schlag3“. Neben Auftritten auf Festivals und Kunstnächten geht das Trio mit einem musikpädagogischen Programm auch in Schulen. Mit Trommeln, Marimbaphon und Body-Percussion erzählen sie eine Geschichte von drei Freunden, die sich zusammenraufen müssen.

Dass er nicht im Pop und Rock heimisch werden würde, sondern in der Klassik, stand für Florian Reß schnell fest, sieht er doch ein vielseitigeres Repertoire in der Orchester- und Kammermusik, kann so auch Exotisches spielen oder Experimente wagen. Wie das Projekt „minimalBach“, bei dem Reß mit seinem Trio Schlag3 und dem Klavierduo Impuls Bach-Preludien mit Minimal Music-Effekten spielt. Sechs Sätze werden daraus auch im Gersthofer Konzert am Sonntag zu hören sein.

Konzert Carmina Burana und minimalBach-Suite mit dem Philharmonischen Chor, den Solisten Catrin Lange und Ulrich Reß sowie dem Klavierduo Impuls und Schlag3 am Sonntag, 29. September um 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen

