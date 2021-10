Pop

28.10.2021

Vorsicht, hinter dieser Band lauert die Teermaschine!

Plus Das Kitsch nimmt mit Bravour die gefürchtete Hürde des zweiten Albums, das nicht ohne Grund den Namen "Teer und Federn" trägt.

Von Sebastian Kraus

Entweder gibt es überhaupt keine Weiterentwicklung nach dem ersten Album oder es klingt halt wieder genauso wie das erste – so klagt der Fan gerne. Dass das zweite Album das schwierigste ist, ist eine Binsenweisheit, die der Band Das Kitsch gepflegt am Allerwertesten vorbeigeht. Das Augsburger Trio mit Allgäuer Migrationshintergrund macht nach dem formidablen Debüt „Komm mal klar“ einfach weiter sein Ding. Und dieses Ding ist Pop, allerdings weit jenseits des Formatradios mit seiner seichten Musik und den belanglosen Texten. Selbst das LP-Cover von „Teer und Federn“ verrät nicht, wo oben und unten, links und rechts ist, und hätten die Vinylspezialisten von Duophonic nicht hauchdünn ein A und ein B in die jeweilige Auslaufrille geritzt, es bliebe ein Rätsel, auf welche Seite sich gerade der Tonarm senkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

