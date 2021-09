Ein ehemaliger Augsburger leitet das Münchner Brandhorst-Museum

Plus Wie Achim Hochdörfer zu dem wurde, was er heute ist: Direktor des Münchner Museums Brandhorst. Türöffner gab es gleich mehrere dafür.

Acht Jahre nun, seit 2013, ist Achim Hochdörfer der Chef des Münchner Museums Brandhorst – und damit auch verantwortlich für die größten Sammlungen von Werken Andy Warhols sowie Cy Twomblys in Europa: gut 100 Arbeiten Warhols, rund 170 Bilder, Skulpturen und Fotos des US-amerikanischen Künstlers Twombly, der zugunsten Italiens, ja eigentlich zugunsten des gesamten Mittelmeerraums, sein Heimatland 1957 verließ.