Prächtiges vom Schreibmeister

Der Augsburger Schullehrer Hieronymus Tochtermann war ein begnadeter Kalligraf. Nun erscheint eine Handschrift aus der Staats- und Stadtbibliothek als originalgetreuer Reprint

Von Alois Knoller

Wer schreibt, der bleibt. Und wer schön schreibt, erfreut auch noch den Leser durch gefälliges Aussehen und flüssiges Verstehen. Kein Wunder, dass der Schreibmeister einst in Augsburg ein angesehener Beruf war. Welche kunstfertigen Gestaltungsmöglichkeiten ihm zu Gebote standen, zeigt nun die Edition eines wunderbaren Schreibmeisterbuchs des Augsburger Schullehrers Hieronymus Tochtermann (1684–1755) aus den Jahren 1729 bis 1731.

Das handschriftliche Original bewahrt die Staats- und Stadtbibliothek und dort herrscht eitel Freude darüber, dass der Schweizer Quaternio Verlag aus Luzern auf die Rarität aufmerksam wurde. Dann wurde es sportlich. In nur zwei Monaten – normalerweise wird dazu ein Jahr benötigt – stemmten Bibliothekar Wolfgang Mayer und sein Chef Karl-Georg Pfändtner die Kunstbuch-Edition. Diese komme bei den Kunden „recht erfreulich“ an, vermeldet inzwischen der Verlag. Pfändtner meint, dieses Meisterwerk der Kalligrafiekunst „ist es wert, in bestmöglicher Qualität einem größeren Kreis von Buch- und Schriftliebhabern zugänglich gemacht zu werden“.

Tochtermann war wahrlich ein Meister der Schreibkunst. Kalligrafie erlernte er im Evangelischen Waisenhaus, in das er mit elf Jahren kam, weil er zu schwächlich für einen anderen Beruf erachtet wurde. Nach eigenen Worten hat er sich täglich in dieser Kunst geübt, sich aber nie für vollkommen darin gehalten. Ab 1703 war er Hilfslehrer, ab 1718 hatte er eine offizielle Stelle als Lehrer an der protestantischen Mädchenschule. „Er muss sehr beliebt gewesen sein, denn in seiner Klasse saßen bis zu 150 Schülerinnen“, erzählt Mayer. Tochtermann erzielte so ein überdurchschnittliches Einkommen aus Schulgeld.

Dennoch schuf er sich einen Nebenverdienst mit dem Schreiben. Von ihm sind 21 Schreibmeisterbücher erhalten, einige davon im Bestand der Staats- und Stadtbibliothek, der Kunstsammlungen und der Universitätsbibliothek. Tochtermann verstand sich auf „teutsch, lateinisch und französische Schrifften“. Er zog filigrane Zierbuchstaben mit endlosen Schwüngen, zirkelte die gotische Fraktur wie in einer mittelalterlichen Urkunde, verteilte in absolutem Ebenmaß über die Zeilen die Kanzleischrift und zog in sorgsamem Fluss die Kurrent mit seiner Schreibfeder.

Und nicht nur auf das Schreiben verstand sich Tochtermann. Er versah seine Bücher auch mit kunstvollen Arabesken, die auch mal ein einen Vogelkopf mündete. Kleinere Illustrationen besorgte er selbst – ein Schaf, eine Schnecke, ein Käfer, ein Vögelchen, aber auch die Marterwerkzeuge Christi oder Greifen im herben karolingischen Stil. Eine kindliche Lust trieb den Lehrer bisweilen. Dann ließ er den Hahn krähen, die Bienen schwärmen, den Hund faulenzen und die Fledermaus aufsteigen. Auch die Sternzeichen für einzelne Monate flossen ihm ansehnlich aus der Hand. Für kolorierte Illustrationen zog er Abraham Kugler hinzu, einen sichtlich versierten Buchmaler, über den laut Mayer allerdings wenig bekannt ist.

Seine Texte bezog Tochtermann aus der Bibel und erbaulichen Büchern. Als Schullehrer war er ja auch für die Christenlehre zuständig. In Deutsch und Latein zitiert er Psalmworte und Sentenzen. Fantasievoll reichert er sie schriftgestalterisch an – ein Hiob-Zitat baut er zum Bilderrätsel aus und ersetzt die Wörter Schilf, Gras, Wasser und Spinnwebe durch Illustrationen. Durch die Titelzeile der Mahnung „Fleuch vor d’ Sünde wie für einer Schlangen“ windet sich tatsächlich eine Schlange mitten durch die Buchstaben. Gern kam Tochtermann auf die Naturkunde zu sprechen. Die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft thematisiert er wiederholt, mal als Illustrationen mit Tieren, mal mittels biblischer Szenen wie der Sintflut samt der Arche Noah oder der feurigen Himmelfahrt des Propheten Elias. Ganz wörtlich nimmt er die Unordnung in der Welt, wenn nur das Geld zählt, er lässt dabei die Buchstaben purzeln und die Kreuzer klimpern.

Auch als Kalenderschreiber betätigte er sich, sei es in Spalten oder im Rad des Jahreskreises oder in zwölf Lehrgedichten auf die Monate, jeweils mit köstlichen Kinderszenen farbig bebildert. Selbstbewusst war Hieronymus Tochtermann allemal: Überall taucht sein Name auf, sei es in frommen Anrufen Gottes, in einem schalkhaften Gedicht über sich selbst oder geschickte Eigenwerbung für seinen Almanach.

Kunstbuch-Edition im Originalformat, Quaternio Verlag Luzern, 60 Seiten, dazu Begleitheft von Wolfgang Mayer und Karl-Georg Pfändtner, 32 Seiten. Einführungspreis 180 Euro (bis 31. August), späterer Ladenpreis 228 Euro.

